Inter'in kalecisi Martinez ölümlü kazaya karıştı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

