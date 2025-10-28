Galatasaray’da Icardi ve Osimhen Buruk döneminde atılan gollerin yaklaşık yüzde 30’unu kaydetti

Galatasaray koşar adım üst üste 4. şampiyonluğa doğru giderken, bu başarıda iki önemli ismin golleri büyük rol oynuyor. Yaşadığı ağır sakatlık ve aldığı eleştirilere rağmen bu sezon da gollerini sıralamaya devam eden Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar çıktığı 99 resmi maçta 67 gol ve 22 asiste imzasını attı.

Geçen sezonun kahramanı olan ve bu sezona da harika bir giriş yapan Victor Osimhen ise 50 resmi maçta 43 gol atarken, 8 de asist yaptı. Galatasaray, Okan Buruk dönemindeki resmi maçlarda 384 gol atarken, bunların 110'u yani yaklaşık olarak yüzde 30'u Icardi ve Osimhen'den gelmiş oldu. Okan Buruk'un bazı maçlarda Icardi ve Osimhen'e birlikte forma şansı vermesi bekleniyor.