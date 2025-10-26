Trabzonspor Eyüp’ü iki golle devirdi! Zirveye ağırlığını koydu... Ark arkaya 4. galibiyet

Fırtına'yı tutana aşkolsun! Trabzonspor konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini elde etti. 3'te Calegari sol ayağının üstüyle sert vurdu. Onana topu direk dibinden kornere çeldi. 12'de Folcarelli'nin yaya gönderdiği topu önüne alan Augusto sağ ayağıyla yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 39'da Serdar'ın vuruşunda Onana gole izin vermedi. Pozisyonun devamında bu kez Yalçın'ın yaptığı vuruşta Onana yine başarılıydı.



OULAI'DEN MÜTHİŞ GOL

İkinci yarının 51. dakikasında Oulai yay üzerinden ceza sahasına girdi. İki rakibin arasından sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 70'de Onuachu'nun sağ topuğuyla yaptığı vuruşu kaleci Felipe uzaklaştırdı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor daha atak oynasa da maçta başka gol olmadı. Bordo- Mavililer Eyüpspor önünde sahadan 2-0 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı.



ŞAMPİYONLUK YILINI HATIRLATTI

Bu sezon 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ligde 23 puan toplayan Trabzonspor 10'uncu maçlar itibarıyla şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Bordo-Mavililer ligde sadece Fenerbahçe karşısında yenilirken iyi sinyaller verdi.



Augusto Eyüpspor'a attığı golle bu sezon ligde 5. golünü kaydetti.



Fırtına Eyüpspor'u 2 golle devirerek bu sezon iç sahada 4. galibiyetini aldı



TARAFTAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti. Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından taraftarlar tribünleri doldurdu