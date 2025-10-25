Aslan primleri yatırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'dan sonra Norveç ekibi Bodo Glimt'i de mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açtığı ve futbolculara 5 milyon liralık prim ödemesi yaptığı ortaya çıktı... Galatasaray yönetiminin karşılaşmadan 1 gün sonra 5 milyon lirayı hesaplara yatırması yarın oynanacak Göztepe maçı öncesi futbolculara moral oldu. Liverpool zaferinden sonra da önemli bir gelir elde eden Galatasaraylı futbolcular, Bodo galibiyetiyle birlikte yeniden ceplerini doldurdular.