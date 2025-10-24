Samsunspor Kiev’i 3 golle devirdi! Temsilcimiz Avrupa’da 2’de 2 yaptı!

Samsunspor doludizgin... Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasındaki 2. maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi 2'de 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin ortasında topu göğsüyle kontrol eden Musaba sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu filere gönderdi, 29'da Karavaev'in sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 34'te Celil'in yaptığı vuruşta top Musaba'ya çarpıp kale sahasına düştü. Mouandilmadji yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Devre bu skorla bitti. 62'de Holse'nin sert vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. Böylece Samsunspor maçı 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı