Türklerin düellosunda gülen taraf Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Real Madrid Juventus'u 1-0 yendi. Real Madrid'li Arda Güler ve Juventus'lu Kenan Yıldız'ın rakip olduğu maçta ilk devre karşılıklı ataklarla geçerken 0-0 berabere sonuçlandı. 2.yarı üstünlüğü ele geçiren Real Madrid karşılaşmanın 57. dakikasında Bellingham'ın golüyle maçı 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde diğer sonuçlar şöyle: Ath.Bilbao-Karabağ: 3-1, Atalanta-Slavia Prag: 0-0, B.Münih- Club Brugge: 4-0, Chelsea-Ajax:5-1, E.Frankfurt-Liverpool: 1-5, Monaco-Tottenham: 0-0, Sporting CP-Marsilya: 2-1