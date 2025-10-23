Okan Buruk oyuncularından memnun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo Glimt galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Bugün hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek. Bugün, daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı." dedi. Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim" dedi.

Okan Buruk, Barış Alper'in ıslıklanmasının ardından taraftarlara, "Oyuncuların girip çıkarken desteğe ihtiyacı var. Onları destekleyelim" mesajı verdi.



ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALDIK

Cimbom'un Alman yıldızı Leroy Sane, "Hem ofansif hem de defansif olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı