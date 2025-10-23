SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk oyuncularından memnun

Okan Buruk,"3 gol attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi muhteşemdi" dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
Okan Buruk oyuncularından memnun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo Glimt galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Bugün hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek. Bugün, daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı." dedi. Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim" dedi.

Okan Buruk, Barış Alper'in ıslıklanmasının ardından taraftarlara, "Oyuncuların girip çıkarken desteğe ihtiyacı var. Onları destekleyelim" mesajı verdi.

ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALDIK
Cimbom'un Alman yıldızı Leroy Sane, "Hem ofansif hem de defansif olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zamanlama manidar! İsrail’de Batı Şeria’nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye’den tepkiler peş peşe
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
D&R
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte’de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
Türk Telekom
Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze’deki zulme ’Medya hikayesi’ başlığı altında provokasyon!
FETÖ’deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin ’Ali Heyet’inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan’ı ilk satan Uzun Cevdet oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT’nin teminatı Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal’dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret’in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK’dan İmralı provokasyonu! Kandil’deki Ümitsiz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze’de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş’tan CHP’nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden şaibeli kurultay çıktı! ’Mutlak butlan’ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler