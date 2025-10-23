Fenerbahçe Beko ve Efes İsrail temsilcilerine tepki gösterdi

F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'de İsrail takımlarının 1 Aralık 2025'ten itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin olası kararla ilgili ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "Alınan kararla ilgili bir oylama yapılmamış sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Anadolu Efes Kulübü ve Fenerbahçe Beko konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini dile getirmiştir. Konuyla ilgili devletimizin ilgili kurumlarıyla görüşmelerimiz devam etmektedir" dendi