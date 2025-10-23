SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beko ve Efes İsrail temsilcilerine tepki gösterdi

F.Bahçe Beko ve A. Efes, EuroLeague'in İsrail takımlarının iç saha maçlarını 1 Aralık 2025'ten itibaren İsrail'de oynatmak istemesine karşı çıkarak ortaya çıkacak tablo ile ilgili ortak bir açıklama yaptı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
Fenerbahçe Beko ve Efes İsrail temsilcilerine tepki gösterdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'de İsrail takımlarının 1 Aralık 2025'ten itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin olası kararla ilgili ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "Alınan kararla ilgili bir oylama yapılmamış sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Anadolu Efes Kulübü ve Fenerbahçe Beko konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini dile getirmiştir. Konuyla ilgili devletimizin ilgili kurumlarıyla görüşmelerimiz devam etmektedir" dendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zamanlama manidar! İsrail’de Batı Şeria’nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye’den tepkiler peş peşe
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
D&R
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte’de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
Türk Telekom
Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze’deki zulme ’Medya hikayesi’ başlığı altında provokasyon!
FETÖ’deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin ’Ali Heyet’inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan’ı ilk satan Uzun Cevdet oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT’nin teminatı Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal’dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret’in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK’dan İmralı provokasyonu! Kandil’deki Ümitsiz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze’de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş’tan CHP’nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden şaibeli kurultay çıktı! ’Mutlak butlan’ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler