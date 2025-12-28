Suriye devlet televizyonu duyurdu! İsrail ordusu Kuneytra'ya saldırdı

Soykırımcı İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir yılda 12 bin dönümlük alanı işgal etti (AA)



ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ



Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.