Suriye devlet televizyonu duyurdu! İsrail ordusu Kuneytra'ya saldırdı

Terör devleti İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini sürdürüyor. İsrail'in soykırım birlikleri güçleri Kuneytra kırsalındaki Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Suriye devlet televizyonu duyurdu! İsrail ordusu Kuneytra'ya saldırdı

Soykırımcı İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir yılda 12 bin dönümlük alanı işgal etti (AA)İsrail Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir yılda 12 bin dönümlük alanı işgal etti (AA)

ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

1000'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI 400 KARA BASKINI



1000'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI 400 KARA BASKINI

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.


