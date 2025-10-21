PODCAST CANLI YAYIN
Orkun Kökçü, 5 yıl sonra ilk kez ligde 9 haftada gol atamadı... Milli yıldızın, Beşiktaş’taki performansı rekor transferin baskısı olarak yorumlanıyor.

Giriş Tarihi :21 Ekim 2025
Gol sevinci yaşayamadı: Yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı

Beşiktaş, sezon başında flaş bir transfere imza atarak, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı. Siyah- Beyazlılar, flaş transfer için kasasından tam 30 milyon Euro çıkardı. Orkun, İstanbul'da krallar gibi karşılandı. Hatta daha transfer gerçekleşmeden önce iki taraf arasında oluşan bağ, duygusal sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Beşiktaş'ta kaptanlığa getirilen Kökçü'nün performansı ise beklenilen düzeyde değil. Milli yıldız, 5 yıl sonra ilk kez ligde 9 haftada gol atamadı. Bu durum, rekor transferin baskısı olarak yorumlanıyor.

LİSTEDE İKİNCİ SIRADA
Beşiktaşlı taraftarların transferin ilk günlerinde kendisine gösterdiği müthiş sevgiye karşılık milli yıldızın henüz istenilen seviyede olmaması büyük bir baskı oluşturuyor. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de fileleri havalandıramazken 2 asist yaptı. Genç yıldız, Süper Lig'in en değerli 3 oyuncusundan biri olarak gösteriliyor. Listenin en başında 75 milyon Euro'luk değeriyle G.Saraylı Victor Osimhen var. Onu 28 milyon Euro'luk değeriyle Orkun Kökçü ve Wilfried Singo takip ediyor. Lig'de oynadığı maçlarda 610 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, maç başına ortalama 88 dakika sahada kalıyor.

