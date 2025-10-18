PODCAST CANLI YAYIN
Oosterwolde takımdan ayrılmak istiyor! 4 kulüp izlemeye geliyor

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime iletti. Avrupa’dan ilgi gören oyuncuyu, Karagümrük maçında 4 kulübün scout'u takip edecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2025
F.Bahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in genç savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin yıl sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'den ayrılma talebini iletti. Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Oosterwolde'nin, Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğe büründü. Oosterwolde'yi, yarın oynanacak Karagümrük maçında Avrupa'nın 4 önemli kulübünden temsilcilerin tribünden izleyeceği öğrenildi

