Carmelo Anthony: Alperen Şengün MVP adayı olabilir

Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony, Houston forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ilgili konuştu.
Anthony, "Alperen, MVP adayı olabilir. Kevin Durant hiçbir zaman topu içeriye atabileceğin, hücumu onun üzerinden yürütebileceğin bir uzunla oynamadı. Alperen'e topu pota altında verebilirsin ya da onunla ikili oyun oynayabilirsin. Birini seç çünkü Alperen sayı atacak ya da faul alacak" dedi. Öte yandan Alperen New Orleans'ı 130-128 yendikleri maçta 8 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle kaydetti.