Carmelo Anthony: Alperen Şengün MVP adayı olabilir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony, Houston forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ilgili konuştu.Anthony,dedi. Öte yandan Alperen New Orleans'ı 130-128 yendikleri maçta 8 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle kaydetti.