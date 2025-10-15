NEOM’a transferi iptal olduğu için siyah ekran paylaşımı yapan Barış Alper yeni kontratı kaptı! 20 gol atarsa 500 bin Euro daha bonus kazanacak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın, transfer döneminde yüksek bir yıllık ücret kazanacağı Suudi ekibi NEOM'a gitmesine izin vermediği gerekçesiyle idmanlara çıkmayan ve iki lig maçının kadrosunda yer almayan ve siyah ekran paylaşımı yapan Barış Alper ile yeni sözleşme imzalandığı iddia edildi.



Cimbom'un yeni kontratta 25 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği belirtiliyor. Kontratın detaylarında 500 bin euroluk sadakat bonusunun da yer aldığı da da gelen haberler arasında. Kontratta Barış Alper'in 20 maç oynaması durumunda 2 milyon euro daha kazanacağı bir bonus maddesi de bulunduğu ifade ediliyor. Barış, 20 gol atması durumunda da 500 bin euro bonus kazanacak



Barış Alper transferi iptal olduktan sonra yönetim, teknik heyet ve taraftarlardan özür dilemişti.



8 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 8 maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik performans sergileyerek 7 gole katkıda bulundu. Yıldız futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un jokerleri arasında yer alıyor.