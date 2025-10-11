A Milli Takımımız Bulgaristan deplasmanında galibiyet arayacak

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde 3 puanla aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Türkiye'de kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bizim Çocuklar, Bulgaristan deplasmanında kazanıp sahasında konuk edeceği Gürcistan maçına moralli çıkmayı planlıyor.