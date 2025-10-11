PODCAST CANLI YAYIN
A Milli Takımımız Bulgaristan deplasmanında galibiyet arayacak

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında bugün 21.45’te Bulgaristan’a konuk olacak

Giriş Tarihi :11 Ekim 2025
A Milli Takımımız Bulgaristan deplasmanında galibiyet arayacak

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde 3 puanla aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Türkiye'de kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bizim Çocuklar, Bulgaristan deplasmanında kazanıp sahasında konuk edeceği Gürcistan maçına moralli çıkmayı planlıyor.

Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
Aynadaki Yabancı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Trump’tan Çin’e sert misilleme: Görüşmemiz için bir neden kalmadı
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de İsrail’e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP’nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Gazze’deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP’li Mehmet Engin Tüter’den boşluğuma geldi savunması!
İşte Gazze’de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan skandal: İçki fotoğrafıyla hayırlı cumalar mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...
