Osimhen’den baba burukluğu

Napoli'nin eski golcüsü ve şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, İtalya'da süren soruşturma kapsamında Guardia di Finanza'ya (İtalya'nın Mali Polis teşkilatı) verdiği ifadede, 2020 yazında başkan Aurelio De Laurentiis'in kendisini Napoli'ye transfer olmaya zorladığını anlattı. Osimhen, "Babam öldüğünde Lille ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım. Yeni menajerimle anlaştım, transfer tamamlandı. Napoli'ye imza attım" diye konuştu