Osimhen'den baba burukluğu

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, İtalya’nın mali polis teşkilatına ifade verdi. Nijeryalı golcü, Lille’den Napoli’ye transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Napoli'nin eski golcüsü ve şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, İtalya'da süren soruşturma kapsamında Guardia di Finanza'ya (İtalya'nın Mali Polis teşkilatı) verdiği ifadede, 2020 yazında başkan Aurelio De Laurentiis'in kendisini Napoli'ye transfer olmaya zorladığını anlattı. Osimhen, "Babam öldüğünde Lille ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım. Yeni menajerimle anlaştım, transfer tamamlandı. Napoli'ye imza attım" diye konuştu

