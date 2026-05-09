Sanık Dilshod Turdımurotov cinayeti işlemediğini, Gofurjon'un kendisine hap verdiğini ve cesedin parçalanması sırasında uyuduğunu savundu ancak cesedin taşınmasına yardım ettiğini kabul etti.

Sanık Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde iki kadını öldürmeyi önceden planladıklarını ve cinayetleri namus meselesi olarak gördüklerini söyledi.

İstanbul Şişli'de 23 Ocak'ta çöpte bulunan kesik başlı cesetin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi ve Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov havalimanında yakalanarak tutuklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'da 23 Ocak'ta yaşanan olay, Şişli'de çöpten malzeme toplayan bir kişinin çarşaf ve poşetlere sarılı halde bir ceset fark etmesiyle ortaya çıktı.

BİR AİLE DAHA KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Durdona cinayetinin ardından, Özbekistan'da yaşayan bir aile de 2 çocuk annesi Sayyora Ergashalıyeva'dan 23 Ocak'tan sonra haber alamadıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bu başvuru üzerine polis, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı.

Yapılan çalışmalar, Sayyora Ergashalıyeva'nın da Ümraniye'deki aynı evde öldürüldüğünü ortaya koydu.

DEHŞET EVİ İKİNCİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma dosyasına göre, Sayyora Ergashalıyeva önce Ümraniye'deki evde öldürüldü. Ardından cesedi parçalanarak poşetlere konuldu ve farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldı.

Durdona Khakımova'nın da daha sonra aynı eve çağrıldığı belirlendi.

İddianamede Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar hakkında ayrıca "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

"NAMUS" DEDİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, ifadesinde diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını söyledi.

Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük.

Kamalkhodjaev, olay günü eve gittiklerinde yalnızca Sayyora'nın bulunduğunu anlattı.

Sanık, Sayyora ile tartıştıklarını, ardından daha önce yaptıkları planı uyguladıklarını belirtti:

"Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik"

CESEDİ PARÇALAYIP POŞETLERE KOYDULAR

Kamalkhodjaev, ifadesinin devamında Sayyora Ergashalıyeva'nın cesedinin nasıl parçalandığını da anlattı.

Sanık, cesedin uzuvlarının ayrıldığını ve poşetlere yerleştirildiğini söyledi:

"Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik."

Kamalkhodjaev, parçalanan cesedin bir kısmını evin yakınındaki çöp konteynerlerine attıklarını belirtti: