İstanbul'da 23 Ocak'ta yaşanan olay, Şişli'de çöpten malzeme toplayan bir kişinin çarşaf ve poşetlere sarılı halde bir ceset fark etmesiyle ortaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu tespit edildi.
Polisin yürüttüğü çalışma sonucunda öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi.
HAVALİMANINDA YAKALANDILAR
Cinayetin ardından kaçmaya çalışan Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov, havalimanında yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Ancak soruşturma ilerledikçe olayın yalnızca Durdona Khakımova cinayetiyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
BİR AİLE DAHA KAYIP BAŞVURUSU YAPTI
Durdona cinayetinin ardından, Özbekistan'da yaşayan bir aile de 2 çocuk annesi Sayyora Ergashalıyeva'dan 23 Ocak'tan sonra haber alamadıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.
Bu başvuru üzerine polis, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı.
Yapılan çalışmalar, Sayyora Ergashalıyeva'nın da Ümraniye'deki aynı evde öldürüldüğünü ortaya koydu.
DEHŞET EVİ İKİNCİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma dosyasına göre, Sayyora Ergashalıyeva önce Ümraniye'deki evde öldürüldü. Ardından cesedi parçalanarak poşetlere konuldu ve farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldı.
Durdona Khakımova'nın da daha sonra aynı eve çağrıldığı belirlendi.
İddianamede Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sanıklar hakkında ayrıca "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.
"NAMUS" DEDİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, ifadesinde diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını söyledi.
Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, şu ifadeleri kullandı:
"Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük.
Kamalkhodjaev, olay günü eve gittiklerinde yalnızca Sayyora'nın bulunduğunu anlattı.
Sanık, Sayyora ile tartıştıklarını, ardından daha önce yaptıkları planı uyguladıklarını belirtti:
"Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik"
CESEDİ PARÇALAYIP POŞETLERE KOYDULAR
Kamalkhodjaev, ifadesinin devamında Sayyora Ergashalıyeva'nın cesedinin nasıl parçalandığını da anlattı.
Sanık, cesedin uzuvlarının ayrıldığını ve poşetlere yerleştirildiğini söyledi:
"Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik."
Kamalkhodjaev, parçalanan cesedin bir kısmını evin yakınındaki çöp konteynerlerine attıklarını belirtti:
"Bu sırada saat 23.00-00.00 sıralarıydı. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile bizde evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynırlarına attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum"
GÖVDEYİ VALİZLE TAŞIYIP AKSARAY'DA ATTILAR
Sanık, evde Sayyora'nın yalnızca gövdesinin kaldığını söyledi.
Gövdeyi bavula yerleştirdiklerini, ardından evi temizlediklerini anlatan Kamalkhodjaev, cesedi taksiyle Aksaray'a götürdüklerini ifade etti:
"Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdona'yı kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından eve geçtim"
Bu ifadeyle, Sayyora cinayetinin ardından Durdona Khakımova'nın da aynı eve çağrıldığı ortaya çıktı.
Kamalkhodjaev, Durdona'nın öldürülmesine ilişkin detayları ise diğer ifadesinde verdiğini söyledi.
DİĞER SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Diğer tutuklu sanık Dilshod Turdımurotov ise cinayeti işlemediğini savundu.
Özbekistan'dan Türkiye'ye Durdona ile birlikte yaşamak için geldiğini belirten Turdımurotov, Gofurjon ile Telegram üzerinden tanıştığını söyledi.
Sanık, olay günü Gofurjon ile Aksaray ve Kumkapı çevresinde gezdiklerini, akşam saatlerinde ise metro ile Ümraniye'deki eve gittiklerini anlattı:
"Olay günü Gofurjon ile birlikte Aksaray ve Kumkapı çevresinde gezdik. Akşam saatlerinde ise metro ile Ümraniye'deki eve gittik. Eve geldiğimizde kapıyı Sayyora açtı ve bir süre birlikte çay içtik.
"MUTFAKTAYDIM, BAĞIRIŞLAR GELDİ"
Dilshod Turdımurotov, Gofurjon ile Sayyora'nın daha sonra odaya geçtiğini, kendisinin ise mutfakta olduğunu savundu.
Bir süre sonra bağırış sesleri duyduğunu belirten sanık, odaya girdiğinde Sayyora'yı kanlar içinde gördüğünü söyledi:
"Daha sonra Gofurjon ile Sayyora odaya geçti. Bağrışma sesleri duydum. Yaklaşık yarım saat sonra Gofurjon beni odaya çağırdı. Odaya girdiğimde Sayyora'yı yatağın üzerinde kanlar içinde gördüm. Gofurjon'un elinde bıçak vardı. Sayyora'nın boynunda yara gördüm"
"BANA HAP VERDİ, UYUYAKALDIM"
Turdımurotov, eve girmeden önce Gofurjon'un kendisine kırmızı-beyaz renkli haplar verdiğini öne sürdü.
Bu hapların ne olduğunu bilmediğini söyleyen sanık, cesedin parçalanma anında uyuduğunu savundu:
"Bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yere indirdikten sonra uykum geldi ve odadaki divanda uyuyakaldım. Sabah saatlerinde uyandığımda evin içerisinde çok sayıda siyah çöp poşeti vardı. Poşetlerin içinde Sayyora'nın parçalanmış cesedi vardı. Bir poşette gövdesini gördüm. Diğer poşetlerde diğer parçaları vardı kanlı olduğu için hangi parçaları var hatırlamıyorum"
VALİZLE CESET TAŞIDIĞINI KABUL ETTİ
Turdımurotov, cinayeti işlemediğini savunsa da cesedin taşınmasına yardım ettiğini kabul etti.
Sabah saatlerinde kanlı çarşaf ve bezleri poşetleyip çöpe attıklarını anlatan sanık, Gofurjon'un krem renkli bir valiz aldığını söyledi.
Ardından Sayyora'nın gövdesinin valize konularak Aksaray'a götürüldüğünü ifade etti:
"Sayyora'nın gövdesini çarşafa sarıp siyah poşetlere koyup valize yerleştirdik. Daha sonra taksiyle Aksaray'a gittik. Caminin yanındaki çöp konteynerine bavuldaki gövdeyi attık. Daha sonra Gofurjon ile ayrıldık."
"BEN ÖLDÜRMEDİM" SAVUNMASI
Turdımurotov, ifadesinin devamında cinayetle ilgisi olmadığını ileri sürdü.
Sanık, cesedi parçalamadığını, olayın şokuyla polise ihbarda bulunamadığını savundu:
"Ben kesinlikle Sayyora'yı öldürmedim. Cesedi parçalamadım. Uyandığımda cesetler parçalanmış haldeydi. Gofurjan cesedi tek başına parçalamamış olabilir. Olayın şokundaydım, korktuğum için ihbarda bulunamadım. Gofurjan'a cesedin taşınması için neden yardım ettiğimi bilmiyorum"
ÇİFTE CİNAYETTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Böylece Şişli'de çöpte bulunan kesik başlı cesetle başlayan soruşturma, Ümraniye'de iki kadının öldürüldüğü çifte vahşet dosyasına dönüştü.