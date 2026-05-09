AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 etkinlik alanını ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan detaylar..

Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili.

İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar. Türkiye'nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır.

Cumhurbaşkanımız bugünkü insanlık ittifakının en güçlü sesidir. Türkiye hiçbir yere sömürmek için gitmemiştir

Bütün siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin buraya gelip ziyaret etmesini arzu ederdik. Çünkü burası Türkiye'nin milli kazanımlarıdır. Buraya gelenlerin takdiri değerlidir.

Yapay zeka kullanarak Gazze'deki çocukları öldürüyorlar.

Kendi partisindeki problemlerini sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı siyasi yetersizlik içinde