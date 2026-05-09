İngiliz futbolcu, bu sezon Bologna formasıyla toplam 40 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 261 dakika sahada kalan Rowe, 7 gol ve asist katkısı üretti.

Jonathan Rowe'un 2028'e kadar kontratı var

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Jonathan Rowe'un Bologna ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir.

Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncunun şartlarını net şekilde öğrenmek için resmi temas kurması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN