Cimbom'dan sürpriz transfer harekatı! Galatasaray'a 23'lük yıldız adayı

Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasında Bologna forması giyen Jonathan Rowe’u gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın durumunu yakından takip ediyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 gol ve 4 asist katkısında bulunurken 2028'e kadar kontratı var.

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig hem de Avrupa'da güçlü bir kadro kurmak için hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Jonathan Rowe bu sezon 7 gol atıp 4 asist yaptı

JONATHAN ROWE GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Jonathan Rowe transferi için harekete geçti.

Bologna forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Jonathan Rowe Bologna'da forma giyiyor

OKAN BURUK'TAN HÜCUM PLANI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, özellikle hücum hattında daha dinamik ve atletik bir yapı oluşturmak istediği ifade edildi.

Jonathan Rowe'un hızı, bire bir yeteneği ve çok yönlü hücum karakterinin teknik heyetin dikkatini çektiği aktarıldı.

Jonathan Rowe atletik yapısıyla dikkat çekiyor

40 MAÇTA OYNADI

İngiliz futbolcu, bu sezon Bologna formasıyla toplam 40 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 261 dakika sahada kalan Rowe, 7 gol ve asist katkısı üretti.

Genç oyuncunun performansı, Avrupa'daki birçok kulübün de radarına girmesini sağladı.

Jonathan Rowe'un 2028'e kadar kontratı var

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Jonathan Rowe'un Bologna ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir.

Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncunun şartlarını net şekilde öğrenmek için resmi temas kurması bekleniyor.

