Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig hem de Avrupa'da güçlü bir kadro kurmak için hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
JONATHAN ROWE GÜNDEMDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Jonathan Rowe transferi için harekete geçti.
Bologna forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
OKAN BURUK'TAN HÜCUM PLANI
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, özellikle hücum hattında daha dinamik ve atletik bir yapı oluşturmak istediği ifade edildi.
Jonathan Rowe'un hızı, bire bir yeteneği ve çok yönlü hücum karakterinin teknik heyetin dikkatini çektiği aktarıldı.
40 MAÇTA OYNADI
İngiliz futbolcu, bu sezon Bologna formasıyla toplam 40 karşılaşmada görev aldı. 2 bin 261 dakika sahada kalan Rowe, 7 gol ve asist katkısı üretti.
Genç oyuncunun performansı, Avrupa'daki birçok kulübün de radarına girmesini sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Jonathan Rowe'un Bologna ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncunun şartlarını net şekilde öğrenmek için resmi temas kurması bekleniyor.