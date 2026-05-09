Başkan Erdoğan ile Al Nahyan görüştü: Gündem bölgesel güvenlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, ABD-İran gerilimi ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alındı.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine Türkiye'nin tam destek vermeye devam edeceğini bildirdi.
  • Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile İran arasında diplomatik çözümün sağlanması için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu belirtti.
  • İki ülke arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmeye önem verildiği ifade edildi.
  • Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.

BAE'NİN EGEMENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNE DESTEK MESAJI

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine Türkiye'nin tam destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, yaşanan zararlardan dolayı Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ile İran arasında diplomatik çözümün tesis edilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

