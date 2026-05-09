Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.
BAE'NİN EGEMENLİĞİ VE GÜVENLİĞİNE DESTEK MESAJI
Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine Türkiye'nin tam destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
Başkan Erdoğan, yaşanan zararlardan dolayı Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.
DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ile İran arasında diplomatik çözümün tesis edilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.