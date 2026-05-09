Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile İran arasında diplomatik çözümün sağlanması için ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.