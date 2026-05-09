Rusya İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisini kutlamak amacıyla Moskova'da her yıl düzenlenen Zafer Günü askeri geçit törenine başladı. Ne var ki Moskova bu yıl güvenlik endişeleri dolayısıyla geçtiğimiz yılların aksine çok daha sade bir tören düzenledi.Moskova diken üstünde: Zafer günü kutlamalarında "Ukrayna Saldırısı" korkusu
GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÖLGESİNDE ZAFER GÜNÜ
Güvenlik endişeleri nedeniyle kapsamı daraltılan geçit töreni, Rus bayrağını taşıyan bir askeri birlik eşliğinde Kızıl Meydan'da yerel saatle yaklaşık 10:00'da başladı.
Rusya'nın en önemli bayramı olarak kabul edilen bu törende Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaparken güvenlik önlemleri oldukça yoğun.
Çeyrek asırdan fazla süredir iktidarda olan Putin, Zafer Günü'nü düzenli olarak ülkenin askeri gücünü sergilemek ve beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşına destek toplamak için kullandı. Ancak bu yıl, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez, savaş uçaklarının geleneksel uçuş gösterisi dışında, geçit töreni tanklar, füzeler ve diğer ağır silahlar olmadan gerçekleşti.
BELARUS'TAN MALEZYA'YA
Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törende üstü açık araba üzerinde üniformasız, takım elbiseyle yer aldı.
Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Laos liderleri ile Malezya Kralı katıldı.
MOSKOVA'DA MOBİL İNTERNET KESİLDİ
Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törende, sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Etkinlik esnasında Moskova'da mobil internet kesildi.
Bu yıl güvenlik gerekçesiyle kısıtlı sayıda katılımcının olduğu programı, sınırlı sayıda yabancı gazeteci takip etti.
PUTİN'DEN NAZİ VURGUSU
Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.
Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Putin, "Sovyet halkının kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Sovyet halkının, Nazizmin yenilgiye uğratılmasına belirleyici katkısı oldu." dedi.
Putin, Sovyet askerlerinin savaşta büyük kayıplar vererek Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru için muazzam fedakarlık yaptığını belirterek, "Naziler haince Sovyetler Birliği'ne saldırarak, ülkeyi ve zengin kaynaklarını ele geçirmeyi, kültürümüz ve tarihi mirasımızı tamamen ortadan kaldırmayı, çok uluslu Sovyetler Birliği'nin tüm halklarını, milletlerini ve etnik gruplarını yok etmeyi, köleleştirmeyi ve soykırıma uğratmayı planladı. Suç içerikli hedeflere ulaşılması için Avrupa'da tüm güçler seferber edildi." diye konuştu.
Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" yer alan askerlerin de kahramanca savaştığına işaret eden Putin, "Askerlerimiz, NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güce karşı koyuyor. Onlar, buna rağmen ilerleyişini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Putin, Rusya'nın çatışmalarda her zaman zafer elde ettiğini ve edeceğini vurguladı.
ASKERİ, TEKNİK ARAÇLAR SERGİLENMEDİ
Putin'in hitabının ardından Rus askerleri, Kızıl Meydan'da orkestra eşliğinde geçiş yaptı.
Askerlerin arasında Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan birlikler ve Kuzey Koreli askerler de yer aldı.
Etkinlikte, Ukrayna'daki çatışmalarda yer alan Rus birliklerinin görüntüleri, meydanda kurulan ekranlara yansıtıldı.
2008 yılından bu yana düzenli olarak sergilenen silah, tank, zırhlı araç, insansız hava araçları (İHA), ağır silahlardan füze ve hava savunma sistemleri gibi askeri teknik araçlar, güvenlik durumu nedeniyle bu sefer törende yer almadı. Etkinliğe ayrıca Suvorov, Nahimov ve Kadet askeri okul öğrencileri de katılmadı.
Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit töreni, "Su-30", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.