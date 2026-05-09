Moskova'da Zafer Günü

Putin, Sovyet askerlerinin savaşta büyük kayıplar vererek Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru için muazzam fedakarlık yaptığını belirterek, "Naziler haince Sovyetler Birliği'ne saldırarak, ülkeyi ve zengin kaynaklarını ele geçirmeyi, kültürümüz ve tarihi mirasımızı tamamen ortadan kaldırmayı, çok uluslu Sovyetler Birliği'nin tüm halklarını, milletlerini ve etnik gruplarını yok etmeyi, köleleştirmeyi ve soykırıma uğratmayı planladı. Suç içerikli hedeflere ulaşılması için Avrupa'da tüm güçler seferber edildi." diye konuştu.

Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" yer alan askerlerin de kahramanca savaştığına işaret eden Putin, "Askerlerimiz, NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güce karşı koyuyor. Onlar, buna rağmen ilerleyişini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, Rusya'nın çatışmalarda her zaman zafer elde ettiğini ve edeceğini vurguladı.