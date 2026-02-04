Eski Kraliyet gelini Sarah Ferguson'ın Epstein'ın ardından sapkın rapçi Diddy ile de ilişkisi ortaya çıktı.
EPSTEIN İLE YILLAR SÜREN İLİŞKİ
Epstein ile yakın ilişkisi dolayısıyla tüm ünvanlarını kaybeden eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın eski eşi Sarah Ferguson'ın da tutuklandıktan sonra dahi Epstein'la yakın dost olduğu ortaya çıkmıştı. 2011 baharından itibaren onu kamuoyu önünde dışlamıştı ancak özel hayatında onu "Benim ve ailem için sadık, cömert ve en üstün bir dost" diyerek nitelendirmişti.
E-postalar, Ferguson'ın pedofil Jeffrey Epstein'la ilişkisinin aslında bugüne kadar anlattığından çok daha yakın olduğunu ortaya koydu. Epstein'ın Sarah'ya 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı, ayrıca Sarah ve kızlarının, Epstein hapisten çıktıktan sonra onu ziyaret eden ilk kişiler arasında yer aldığı anlaşıldı.
BUSINESS CLASS UÇAK BİLETLERİ
Epstein, o dönem 19 ve 20 yaşlarında olan Eugenie ve Beatrice için ekonomi sınıfı, anneleri Sarah için ise business class uçak bileti almıştı. Biletlerin toplam maliyeti 14 bin 80 dolardı. Ancak Sarah bununla yetinmedi. Epstein'dan kendi biletinin first class'a, kızlarının biletlerinin ise business class'a yükseltilmesini istedi. Epstein bu talebi dikkate almadı. Sarah ayrıca British Airways'e ait sık uçan yolcu numarasını da gönderdi.
"EMRİNİZDEYİM YETER Kİ BENİMLE EVLEN"
Maddi açıdan zor durumda olan Sarah'nın, hüküm giymiş pedofil Epstein'ın yanında ev yardımcısı olarak çalışmayı teklif ettiği ve ona "efsane" diye hitap ettiği de ortaya çıktı. Sarah'ın Epstein'a "Emrinizdeyim. Yeter ki benimle evlen" ifadelerini kullandığı belirtildi.
"SARAH SINIRDA YAŞAMAYI SEVİYOR"
Saray kaynaklarından biri ise Sarah'nın her zaman "sorunlu erkeklere" ilgi duyduğunu söyleyerek şunları söyledi:
"Geçmişine bakın; birlikte olduğu ya da yakın çevresinde bulunan erkeklerin hepsinin tartışmalı bir geçmişi vardı. Hepsinin şaibeli ve karanlık hikâyeleri bulunuyordu. Sarah sınırda yaşamayı seviyor. Düzgün, sakin bir adamla mutlu olması mümkün değil. Böyle bir hayat ona fazlasıyla sıkıcı gelirdi."
Epstein'ın Palm Beach'li bir arkadaşı, "Fergie, ABD'de zengin ve güçlü biriyle evlenmek istediğini hiç gizlemedi. Jeffrey evlenme teklif etseydi, evet derdi. Hatta... cinsel suçlu olarak mahkum edildikten sonra bile. Fırsatçı ve zengin erkeklerle birlikte olmakla tanınıyordu." dedi.
FERGUSON DIDDY'YE DIDDY KRALİYET AİLESİ'NE
Bu zengin adamlardan biri de rapçi P Diddy idi. Diddy'nin Bad Boy Records şirketinde çalışan eski bir görevliye göre rapçi, Kraliyet Ailesi'ne takıntılıydı. Sarah ile birlikte olduğunu övünerek anlatıyor ve bir keresinde "Fergie'nin kızlarının büyümesini sabırsızlıkla beklediğini" söylüyordu.
DIDDY İLE FERGUSON İLİŞKİSİ
Şarkıcının bir başka yakın çevresinden isim ise Sean Combs'un Sarah Ferguson'la ilk kez 2002 yılında, Ghislaine Maxwell'in New York'ta verdiği bir partide tanıştığını ve aralarındaki "gizli friends with benefits ilişkisi"nin 2004'te başlayıp yıllarca sürdüğünü iddia etti.
P Diddy, 2006 yılında çıkardığı "Unforgivable" adlı parfümünün ilhamını Sarah'dan aldığını, hatta Sarah'nın bir erkeğin nasıl kokmasını sevdiğinden esinlendiğini söylemişti.
Sarah'nın, iki kızını da rapçiyle birçok kez bir araya getirdiği; bunlardan birinin de 2006 yılında, o dönem 16 yaşındaki Eugenie'nin katıldığı bir yat partisi olduğu belirtildi. Kraliyet çalışanlarından biri, "Sean'ın partileri oldukça çılgındı. Sarah'nın Eugenie'yi böyle bir ortama götürmesi endişe vericiydi" dedi.
Düşes ile rapçinin Avrupa ve Afrika'da da görüştüğü öne sürüldü. Kaynağa göre ikili lüks otellerde buluşuyor, hatta geceliği 50 bin sterlinden fazla olan yedi yıldızlı bir otelde bile konaklıyordu. "Masraftan hiç kaçınmıyorlardı" denildi.
2025 yılında Sean Combs, fuhuş amacıyla insan taşımaya ilişkin iki suçlamadan suçlu bulundu ve 50 ay hapis cezasına çarptırıldı.