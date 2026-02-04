Sarah Ferguson'ın rapçi P Diddy ile 2004'te başlayan ve yıllarca süren bir ilişkisi olduğu iddia edildi.

EPSTEIN İLE YILLAR SÜREN İLİŞKİ

Epstein ile yakın ilişkisi dolayısıyla tüm ünvanlarını kaybeden eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın eski eşi Sarah Ferguson'ın da tutuklandıktan sonra dahi Epstein'la yakın dost olduğu ortaya çıkmıştı. 2011 baharından itibaren onu kamuoyu önünde dışlamıştı ancak özel hayatında onu "Benim ve ailem için sadık, cömert ve en üstün bir dost" diyerek nitelendirmişti.

E-postalar, Ferguson'ın pedofil Jeffrey Epstein'la ilişkisinin aslında bugüne kadar anlattığından çok daha yakın olduğunu ortaya koydu. Epstein'ın Sarah'ya 15 yıl boyunca maddi destek sağladığı, ayrıca Sarah ve kızlarının, Epstein hapisten çıktıktan sonra onu ziyaret eden ilk kişiler arasında yer aldığı anlaşıldı.

BUSINESS CLASS UÇAK BİLETLERİ

Epstein, o dönem 19 ve 20 yaşlarında olan Eugenie ve Beatrice için ekonomi sınıfı, anneleri Sarah için ise business class uçak bileti almıştı. Biletlerin toplam maliyeti 14 bin 80 dolardı. Ancak Sarah bununla yetinmedi. Epstein'dan kendi biletinin first class'a, kızlarının biletlerinin ise business class'a yükseltilmesini istedi. Epstein bu talebi dikkate almadı. Sarah ayrıca British Airways'e ait sık uçan yolcu numarasını da gönderdi.

"EMRİNİZDEYİM YETER Kİ BENİMLE EVLEN"

Maddi açıdan zor durumda olan Sarah'nın, hüküm giymiş pedofil Epstein'ın yanında ev yardımcısı olarak çalışmayı teklif ettiği ve ona "efsane" diye hitap ettiği de ortaya çıktı. Sarah'ın Epstein'a "Emrinizdeyim. Yeter ki benimle evlen" ifadelerini kullandığı belirtildi.