Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Mustafa Gökhan Böcek'in beyanlarına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni teknik detaylar ortaya çıktı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Böcek'e ait 0530 XXX XX XX numaralı GSM hattının 1 Ocak-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Çankaya'daki CHP Genel Merkezi çevresinden toplam 201 baz sinyali verdiği belirlendi.
Söz konusu teknik verilerin, Böcek'in ifadesinde anlattığı Ankara ziyaretleriyle örtüştüğü ifade edildi.
PARA ÇANTASI İDDİASI SONRASI TEKNİK TAKİP
Mustafa Gökhan Böcek, savcılık ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını öne sürmüştü.
Böcek, burada CHP millet vekili Veli Ağbaba ile bağlantılı kişilerle görüştüğünü ve adaylık süreci kapsamında kendisinden istenildiğini iddia ettiği 1 milyon Euro'yu genel merkezde teslim ettiğini ileri sürmüştü.
Soruşturma dosyasına giren baz kayıtlarının, bu beyanlarda geçen yer ve zaman bilgileriyle birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
9 OCAK'TA ANTALYA'DAN ANKARA'YA UÇTU
Dosyada yer alan yeni bilgilere göre, Mustafa Gökhan Böcek'in 9 Ocak 2024 tarihinde saat 22.50 sıralarında Antalya'dan Ankara'ya uçtuğu belirlendi.
Uçuş kayıtlarında Böcek'in 02F numaralı koltukta oturduğu, Zuhal Böcek'in ise 02E numaralı koltukta bulunduğu tespit edildi.
Mustafa Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek'in Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sheraton Ankara Hotel'e 10 Ocak 2024 saat 02.12.47'de giriş yaptığı kaydedildi.
OTELDEN ÇIKMADAN ÖNCE TELEFON TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Böcek'in 10 Ocak sabahı Sheraton Ankara Hotel'den ayrılmadan önce bir CHP milletvekili tarafından saat 11.05'te arandığı belirlendi.
OTELDEN ÇIKIP CHP GENEL MERKEZİ LOKASYONUNA GEÇTİ
Bu hareketliliğin, soruşturma kapsamında incelenen baz kayıtları ve HTS verileriyle birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI SAYMANIYLA GÖRÜŞME
Dosyadaki bilgilere göre, Mustafa Gökhan Böcek'in aynı gün saat 12.18'de CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Sayman Selis Aydar'ı aradığı tespit edildi. Görüşmenin 42 saniye sürdüğü belirtildi. Bu telefon trafiğinin, Böcek'in Ankara'daki temasları kapsamında mercek altına alındığı ifade edildi.
GENEL MERKEZ ÇEVRESİNDEN İSTANBUL'A GEÇTİ
Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in, CHP Genel Merkezi civarından çıktıktan sonra saat 15.55 gibi Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiği belirlendi.
İkilinin 11 Ocak 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul'dan ayrılarak Antalya'ya uçtukları kaydedildi.
Böylece 9 Ocak'ta Antalya'dan başlayan Ankara ve İstanbul hattındaki ilk hareketliliğin, 11 Ocak'ta Antalya'ya dönüşle tamamlandığı belirtildi.
13 OCAK'TA İKİNCİ ANKARA UÇUŞU
Dosyaya giren yeni teknik detaylara göre, Mustafa Gökhan Böcek'in 13 Ocak 2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında yeniden Antalya'dan Ankara'ya uçtuğu belirlendi.
Böcek'in bu uçuşta 07A numaralı koltukta oturduğu tespit edildi.
Yanındaki 07B numaralı koltukta Zuhal Böcek'in, 07C numaralı koltukta ise Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş'in bulunduğu kaydedildi.
CHP GENEL MERKEZİ CİVARINDA BULUŞMA
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Mustafa Gökhan Böcek'in 14 Ocak 2024 tarihinde saat 14.36 sıralarında kimliği dosyada yer alan bir kişiyle CHP Genel Merkezi civarında buluştuğu belirtildi.
Bu buluşmanın, dosyada yer alan Ankara temas trafiği kapsamında incelendiği öğrenildi.
Adli birimlerin, söz konusu buluşmayı baz kayıtları, HTS dökümleri ve diğer teknik verilerle birlikte değerlendirdiği ifade edildi.
15 OCAK'TA ANTALYA'YA DÖNÜŞ
Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Nurhak Ermiş'in 15 Ocak 2024 saat 13.20'de birlikte Antalya'ya döndükleri belirlendi.
Böylece dosyada, 9-15 Ocak tarihleri arasında Antalya, Ankara, İstanbul, Antalya, yeniden Ankara ve tekrar Antalya hattında gerçekleşen hareketlilik ayrıntılı şekilde yer aldı.
Bu trafiğin, Böcek'in savcılık ifadesindeki anlatımlarla karşılaştırıldığı öğrenildi.
İFADEDEKİ TARİH ARALIĞIYLA ÖRTÜŞTÜ
Böcek, ifadesinde Ankara'ya 5 ila 20 Ocak 2024 tarihleri arasında gittiğini belirtmişti.
CHP Genel Merkezi'ne doğrudan geçtiğini anlatan Böcek, binanın 6'ncı katına yönlendirildiğini söylemişti.
Emniyet birimlerinin aktardığı baz verilerinin de aynı dönem aralığını kapsaması dikkat çekti.
CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDEN YOĞUN SİNYAL
Teknik incelemelerde, söz konusu GSM hattının Anadolu Bulvarı No:12 Çankaya/Ankara adresindeki CHP Genel Merkezi çevresinden yoğun şekilde sinyal verdiği belirtildi.
Toplam 201 baz hareketinin kayda geçtiği, bu verilerin de ifade içeriğinin fiziki hareketlilik bakımından analiz edilmesinde kullanıldığı öğrenildi.
HTS, KAMERA VE BAZ KAYITLARI BİRLİKTE İNCELENİYOR
Adli kaynaklar, baz kayıtlarının tek başına suçun sübutu anlamına gelmeyeceğine dikkat çekiyor.
Ancak aynı kaynaklar, söz konusu verilerin ifade içerikleriyle birlikte değerlendirildiğinde "yer ve zaman uyumu" açısından önem taşıdığını belirtiyor.
Adli birimlerin, GSM hareketleri, HTS kayıtları ve olası kamera görüntülerini birlikte inceleyerek Ankara'daki temas trafiğini netleştirmeye çalıştığı kaydedildi.
AĞBABA VE ÖZEL'İN İSMİNİ VERMİŞTİ
Mustafa Gökhan Böcek, savcılık ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne sırt çantası içerisinde para götürdüğünü iddia etmişti.
Böcek, burada ismini hatırlamadığı bir kişiye teslim yaptığını öne sürmüştü.
Ayrıca sürecin Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda Veli Ağbaba tarafından organize edildiğinin kendisine söylendiğini iddia etmişti.
Soruşturmanın odağında "yer ve zaman uyumu" var
Soruşturma kapsamında elde edilen teknik verilerin, Böcek'in beyanlarıyla karşılaştırıldığı öğrenildi.
Adli birimler, Ankara'daki temas trafiğini aydınlatmak için baz kayıtları, HTS dökümleri ve kamera görüntülerini bütünlüklü şekilde değerlendiriyor.
Baz sinyallerinin, ifade edilen tarih aralığı ve CHP Genel Merkezi çevresiyle örtüşmesi ise dosyadaki en dikkat çeken teknik başlıklardan biri olarak öne çıktı.