Böylece dosyada, 9-15 Ocak tarihleri arasında Antalya, Ankara, İstanbul, Antalya, yeniden Ankara ve tekrar Antalya hattında gerçekleşen hareketlilik ayrıntılı şekilde yer aldı.

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi, Özgür Özel’in talimatı var dediler

Toplam 201 baz hareketinin kayda geçtiği, bu verilerin de ifade içeriğinin fiziki hareketlilik bakımından analiz edilmesinde kullanıldığı öğrenildi.

Ancak aynı kaynaklar, söz konusu verilerin ifade içerikleriyle birlikte değerlendirildiğinde "yer ve zaman uyumu" açısından önem taşıdığını belirtiyor.

AĞBABA VE ÖZEL'İN İSMİNİ VERMİŞTİ

Mustafa Gökhan Böcek, savcılık ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne sırt çantası içerisinde para götürdüğünü iddia etmişti.

Böcek, burada ismini hatırlamadığı bir kişiye teslim yaptığını öne sürmüştü.

Ayrıca sürecin Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda Veli Ağbaba tarafından organize edildiğinin kendisine söylendiğini iddia etmişti.

Soruşturmanın odağında "yer ve zaman uyumu" var

Soruşturma kapsamında elde edilen teknik verilerin, Böcek'in beyanlarıyla karşılaştırıldığı öğrenildi.

Adli birimler, Ankara'daki temas trafiğini aydınlatmak için baz kayıtları, HTS dökümleri ve kamera görüntülerini bütünlüklü şekilde değerlendiriyor.

Baz sinyallerinin, ifade edilen tarih aralığı ve CHP Genel Merkezi çevresiyle örtüşmesi ise dosyadaki en dikkat çeken teknik başlıklardan biri olarak öne çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN