Kenan Yıldız devlerin radarında!

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal ve Chelsea, Serie A'da Juventus formasıyla parlayan Kenan Yıldız'ı yakın markaja aldı. İtalyan basınının haberine göre; Arsenal ve Chelsea scoutları, Juventus'un Milan ile oynadığı maçı yerinde izleyerek 20 yaşındaki milli yıldız için kapsamlı bir rapor hazırladı. 2023'te Juventus'ta A takıma yükselen Kenan Yıldız, Siyah-Beyazlılar ile tüm kulvarlarda 93 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 18 gol ve 15 asist kaydederek toplam 33 gole katkıda bulundu. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel değeri 75 milyon euro.

Değeri 75 milyon euro olan Kenan Yıldız, en pahalı Türk futbolcu konumunda.