Fırtına'dan Onana harekatı

Onana, gösterdiği performans ve liderliğiyle beğeni topladı. İngiliz basını Trabzon’un, sezon sonunda yıldız kaleciyi kalıcı transfer etmek istediğini yazdı

Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Manchester United'dan yaz transfer döneminde Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, Bordo- Mavili formayla kısa sürede önemli bir etki yarattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda Karadeniz ekibi Kamerunlu kaleciyi kalıcı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Onana, Trabzonspor'daki ilk 4 maçında 2 kez kalesini gole kapatarak teknik direktör Fatih Tekke'nin büyük güvenini kazandı. Yalnızca performansı değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması da dikkat çekti. Yönetim, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmamasına rağmen sezon sonunda Manchester United ile masaya oturmak istiyor. Fırtına Onana'ya yüksek maaş ödüyor

