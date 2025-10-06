SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray’da Singo şoku

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo’nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Galatasaray’da Singo şoku

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bilindiği gibi Beşiktaş maçında Davinson Sanchez de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Cimbom, milli ara sonrası oynayacağı Başakşehir maçında iki savunma oyuncusundan yararlanamayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire’de | Trump’tan Gazze tehdidi
Ocak’ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya’dan Eminönü’ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump’tan Netanyahu’ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster’de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya’daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları Gazze İçin Sessiz Çığlık etkinliğine davet etti
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Bir gün İsrail yok olacak
Siber suç örgütleri MİT’ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan’ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni Sumud Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye’ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: 4 gün boyunca su vermediler
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: Soykırımı bitirmenin zamanı geldi
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams’ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı güvenlik yalanıyla açıklama yaptı