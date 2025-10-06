Galatasaray’da Singo şoku

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bilindiği gibi Beşiktaş maçında Davinson Sanchez de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Cimbom, milli ara sonrası oynayacağı Başakşehir maçında iki savunma oyuncusundan yararlanamayacak.