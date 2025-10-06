PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan sert öz eleştiri: Puandan dolayı mutlu olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, oynanan futbolu kötü bulduğunu belirterek, “Bahane üretmem, 1 puandan dolayı mutlu olmalıyız” dedi.

Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco karşılaşmadan sonra oynanan futbolu eleştirdi. İtalyan hoca bahaneler üretmeyeceğini söyleyerek, "Benim tarzım değil bu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. Ondan sonra tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık.
Bu almış olduğumuz puandan dolayı mutlu olmamız gerekir. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Biz iyi değildik. Bu maçtan çıkaracağımız derslerle geleceğe bakacağız" diye konuştu.

