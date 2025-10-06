Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan sert öz eleştiri: Puandan dolayı mutlu olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco karşılaşmadan sonra oynanan futbolu eleştirdi. İtalyan hoca bahaneler üretmeyeceğini söyleyerek, "Benim tarzım değil bu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. Ondan sonra tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık.

Bu almış olduğumuz puandan dolayı mutlu olmamız gerekir. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Biz iyi değildik. Bu maçtan çıkaracağımız derslerle geleceğe bakacağız" diye konuştu.