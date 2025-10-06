Fenerbahçe antalya ve nice galibiyetleri sonrası yine tekledi

Fenerbahçe Samsun deplasmanında takıldı: 0-0... 25. dakikada Kerem tek pasla En-Nesyri'ye oynadı.

Topu birkaç metre süren Faslı yıldız, ceza sahası girdikten hemen sonra vurdu. Kaleci Okan üstüne gelen topu kontrol etti. 33'te Musaba'nın dokunuşuyla ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi. 45'te Musaba'nın ortasında Holse tekte vurdu. Kaleci Tarık Çetin bu pozisyonda gole izin vermedi.

NTCHAM'IN ŞUTU DİREKTE

52'de Musamba driblingle ceza sahası içine girdi. Çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık'ı geçemedi. 59'da Skriniar topu uzaklaştırmak istedi. Hakem topun Skrinar'ın eline çarptığını belirterek penaltı kararı verdi. VAR'a giden Meler, penaltı kararını iptal etti. 65'te Ntcham'ın şutu direkten geri geldi. 71'de İrfan Can Kahveci, topu ceza yayı önüne çıkardı. Fred şutunu çekti. Top, direğin biraz üstünden auta gitti. 89'da Holse vurdu, kaleci Tarık kurtardı.

G.SARAY İLE PUAN FARKINI İNDİREMEDİ

Fenerbahçe Samsun deplasmanında 11 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Kötü bir hücum performansı sergiledi. Fener, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı. Lider G.Saray ile puan farkını 4'e indiremedi.

