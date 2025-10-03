Tedesco Avrupa’da alınan 3 puanı değerlendirerek net mesaj verdi! Taraftara çağrı yaptı...

Teknik Direktör Domenico Tedesco, alınan 2-1'lik Nice galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi. Karşılaşmanın ardından konuşan İtalyan teknik adam, "İlk yarıda oyunu domine ettik, topa sahip olduk ve rakibe çok fazla şans tanımadık. İkinci yarıda ise biraz tutuk oynadık, istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Buna rağmen oyuncularım sahada ellerinden geleni yaptı ve bence bu galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı. Tedesco, maç boyunca takımının mücadeleci yapısına dikkat çekerek, son düdüğe kadar kazanma arzularını kaybetmediklerini belirtti ve "İlerleyen zamanda taraftarlarımız daha iyi bir Fenerbahçe olacak. Günden daha iyi futbol oynuyoruz" diye konuştu.



BAKAN BAK VE MONTELLA MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe, kendi sahasında Nice ile mücadele ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek üzere stadyumda yer aldı. Bakan Bak'a, Milli Takım'ın hocası Montella eşlik etti.



Maçtan sonra Fener'in hocası Tedesco taraftarların yanına giderek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Tedesco, maçın ardından yaptığı açıklamada gelecek günlerde takımın daha iyi olacağını dile getirdi.



KADIKÖY'DE BÜYÜK DESTEK

F.Bahçe taraftarı nice maçında Sarı-Lacivertli takımı desteklemek için stadı doldurdu... F.Bahçe'ye gönül verenler 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.