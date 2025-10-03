PODCAST CANLI YAYIN
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da 17 yaralı

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında dün 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. İstanbul’da da hissedilen sarsıntıda 17 kişi panikle yaralandı

Giriş Tarihi :03 Ekim 2025
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,24 kilometre açığında dün saat 14.55'te Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Tekirdağ'ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar dışarı çıktı. Marmara Denizi'nde saat 14.58'de de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremin derinliği ise 6.73 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını yapmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise "İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. 17 kişi panikle yaralandı" açıklamasında bulundu.

'23 NİSAN'DA BAĞIRDIM'
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "23 Nisan'da bağırdım, bu deprem Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru'ndan Ereğli'ye doğru uzanan fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor" dedi.

