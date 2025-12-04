Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!

Kış turizmi merkezleri hem sezon açılışı hem de yılbaşı heyecanı yaşıyor. Kayak merkezleri ve popüler dağ otellerinde rezervasyonlar hızla dolarken, birçok tesiste yılbaşı haftası için doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere çıktı. Turizm sektörü temsilcileri, artan taleple fiyatlarda dikkat çekici yükseliş yaşandığını, özellikle hafta sonu ile birleşen tatil programlarının fiyatları yukarı taşıdığını aktardı.

4.800 TL'DEN BAŞLIYOR

Kartalkaya'da yılbaşı döneminde iki kişi 4 gece konaklamalı tatilin faturası 9 bin 329 liradan başlıyor. Özel villalarda ailece 1 milyon 615 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. Palandöken'de ise fiyatlar 4 bin 800 lira ile 244 bin lira arasında değişiyor. Uludağ'da 122 bin liraya varan fiyatlarla 4 gece konaklamalı tatil yapılabilirken, merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan otellerde ise fiyatlar 4 bin 800 liraya kadar iniyor.

2 kişi 4 gece otel faturası (takvim.com.tr)

Erciyes'te de tatil faturası 5 bin 600 lira ile 227 bin 640 lira arasında bulunuyor.

Tatilciler (takvim.com.tr)