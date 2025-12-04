Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
Kayak merkezlerinde programlı yılbaşı paketlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Sezon açılışına hazırlanan kayak merkezlerine yılbaşı için rezervasyon yağdı. Kartalkaya, Uludağ, Palandöken ve Erciyes'te tam doluluk beklenirken, taleple birlikte fiyatlar da arttı. Ailece tatil 1.6 milyon liraya kadar çıktı.
Kış turizmi merkezleri hem sezon açılışı hem de yılbaşı heyecanı yaşıyor. Kayak merkezleri ve popüler dağ otellerinde rezervasyonlar hızla dolarken, birçok tesiste yılbaşı haftası için doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere çıktı. Turizm sektörü temsilcileri, artan taleple fiyatlarda dikkat çekici yükseliş yaşandığını, özellikle hafta sonu ile birleşen tatil programlarının fiyatları yukarı taşıdığını aktardı.
4.800 TL'DEN BAŞLIYOR
Kartalkaya'da yılbaşı döneminde iki kişi 4 gece konaklamalı tatilin faturası 9 bin 329 liradan başlıyor. Özel villalarda ailece 1 milyon 615 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. Palandöken'de ise fiyatlar 4 bin 800 lira ile 244 bin lira arasında değişiyor. Uludağ'da 122 bin liraya varan fiyatlarla 4 gece konaklamalı tatil yapılabilirken, merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan otellerde ise fiyatlar 4 bin 800 liraya kadar iniyor.
Erciyes'te de tatil faturası 5 bin 600 lira ile 227 bin 640 lira arasında bulunuyor.
ERKEN REZERVASYON ARTIYOR
Uludağ'da sezonun 15 Aralık'ta açılması öngörülürken, erken rezervasyonlar da alınıyor. Orman Köşkleri'nin İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, verimli bir sezon beklediklerini belirterek, "Erken rezervasyonlarımız şimdiden yüzde 50'yi geçti" dedi.
"YILBAŞINDA TAM DOLULUK BEKLİYORUZ"
Erciyes'in uluslararası bir derginin en iyi 100 kayak merkezi listesinde ilk 25'te yer aldığını vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yılbaşına tam dolulukla girmeyi öngördüklerini söyledi. Bölgede her kesime hitap eden fiyatların olduğunu söyleyen Akşehirlioğlu, "Aralık'ta başlayan sezon, Nisan ortalarına kadar uzuyor. Sezon garantili kayak merkezi olduğumuz için rahatlıkla erken rezervasyon yapılabiliyor" dedi.