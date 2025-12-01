TikTok’ta skandal canlı yayın: Eşine şiddet uygulayan B.S. yakalandı

TikTok’ta canlı yayında eşine şiddet uygulayan B.S. sosyal medyada infiale yol açarken, Emniyet hızla harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kadına yönelik şiddeti sanal ortamda da gerçek hayatta da görmezden gelmeyiz” diyerek şüphelinin yakalandığını duyurdu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 22:45

Paylaş





ABONE OL

TikTok'ta bir skandal daha patladı. Denetimsiz içeriklerin kol gezdiği platformda bu kez alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, açtığı canlı yayında eşine şiddet uygulayıp hakaretler savurdu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler, dijital mecraların nasıl kontrolsüz bir şiddet alanına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekran görüntüsü "GÜCÜNÜZ YETİYORSA ALIN" DİYE MEYDAN OKUDU Yayını izleyenlerin yaptığı ihbar çağrılarına rağmen şüpheli şahıs, tepkilere küstah bir ifadeyle: "O benim canım, o benim karım. Gücünüz yetiyorsa elimden alın." diye karşılık verdi. Tepki yağmuruna rağmen yayına devam etmesi kamuoyunda infial yarattı.

Ekran görüntüsü GEREĞİ YAPILDI Skandal olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçerek görüntülerdeki kişinin B.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sert bir açıklama yaptı: "Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (Engelli Raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır." B.S.'nin engelli raporu bulunduğu, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.