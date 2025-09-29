PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kerem Aktürkoğlu bekleneni veremiyor

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu dün yine bekleneni veremedi. Kerem tam 23 top kaybı yaparken maçı 1 isabetli şutla bitirdi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanarya'ya büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yine bekleneni vermekten çok uzak bir performans sergiledi. Takıma bir türlü uyum sağlayamadığı görülen milli futbolcu karşılaşma boyunca 23 top kaybı yaparken karşılaşmayı ancak 1 isabetli şutla bitirdi. 77 dakika oyunda kalan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada 53 kez topla buluştu ve yüzde 82'lik isabetli pas ortalaması yakaladı. Savruk bir görüntü veren yıldız oyuncu ceza sahasında bitiricilikten uzak olurken eski günlerinden çok uzakta kaldı

