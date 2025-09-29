Kerem Aktürkoğlu bekleneni veremiyor

Kanarya'ya büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yine bekleneni vermekten çok uzak bir performans sergiledi. Takıma bir türlü uyum sağlayamadığı görülen milli futbolcu karşılaşma boyunca 23 top kaybı yaparken karşılaşmayı ancak 1 isabetli şutla bitirdi. 77 dakika oyunda kalan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada 53 kez topla buluştu ve yüzde 82'lik isabetli pas ortalaması yakaladı. Savruk bir görüntü veren yıldız oyuncu ceza sahasında bitiricilikten uzak olurken eski günlerinden çok uzakta kaldı