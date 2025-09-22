Fenerbahçe seçiminde dikkat çeken anlar

MERT HAKAN SANDIK BAŞINDA

Kanarya'da sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da oy kullandı. Deneyimli futbolcu, "Camiamız için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'E YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel de başkanlık seçiminde oy kullanmak için stadyuma geldi. Oyunu kullandıktan sonra stattan ayrılan genç teknik adam kendisine yoğun ilgi gösteren kongre üyüleriyle fotoğraf çekildi.



SEÇENEK OLMAMAM TUHAF BİR DURUM

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da dün oy kullanan isimler arasındaydı. Kocaman, "Teknik direktör arayışında seçenek dahi olmamam tuhaf bir durumdu" diye konuştu.



KONGREDE YILDIRIM'A OY ATTI

Bir kongre üyesi Sadettin Saran ve Ali Koç'un isimlerinin bulunduğu oy pusulalarının üstüne Aziz Yıldırım'ın ismini yazdı. Taraftar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Temmuz'u unutmadık" ifadelerini kullandı.