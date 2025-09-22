SON DAKİKA
Fenerbahçe seçiminde dikkat çeken anlar

Mert Hakan Yandaş, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman oy kullanan isimler arasındaydı. Bir kongre üyesinin pusulaya Aziz Yıldırım’ın adını yazması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi :22 Eylül 2025
Fenerbahçe seçiminde dikkat çeken anlar

MERT HAKAN SANDIK BAŞINDA
Kanarya'da sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da oy kullandı. Deneyimli futbolcu, "Camiamız için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'E YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel de başkanlık seçiminde oy kullanmak için stadyuma geldi. Oyunu kullandıktan sonra stattan ayrılan genç teknik adam kendisine yoğun ilgi gösteren kongre üyüleriyle fotoğraf çekildi.

SEÇENEK OLMAMAM TUHAF BİR DURUM
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da dün oy kullanan isimler arasındaydı. Kocaman, "Teknik direktör arayışında seçenek dahi olmamam tuhaf bir durumdu" diye konuştu.

KONGREDE YILDIRIM'A OY ATTI
Bir kongre üyesi Sadettin Saran ve Ali Koç'un isimlerinin bulunduğu oy pusulalarının üstüne Aziz Yıldırım'ın ismini yazdı. Taraftar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Temmuz'u unutmadık" ifadelerini kullandı.

