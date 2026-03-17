Uğur Dündar'dan Özgür Özel'i hedefe koyan soru: Sizce iyi bir CHP Genel Başkanı mı?

Halk TV programcısı Uğur Dündar, sosyal medyadan sorduğu tek soruyla Özgür Özel'i doğrudan hedefe koydu. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Dündar’ın “Sizce Özgür Özel iyi bir CHP Genel Başkanı mı?” sorusu tabanda yükselen "Kendine çalışıyor" ve "Gölge siyaseti yapıyor" eleştirileriyle birleşerek parti içindeki güç savaşını resmen ifşa etti.

CHP yandaşı Halk TV programcısı Uğur Dündar, sosyal medyadan sorduğu tek soruyla parti içindeki kavgayı ifşa etti.

ÖZEL İYİ BİR GENEL BAŞKAN MI?
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Dündar, X hesabından"Sizce Özgür Özel iyi bir CHP Genel Başkanı mı?"diye sordu.

TABANDAN "HAYIR" YAĞMURU
Paylaşımın ardından sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı. Çok sayıda kullanıcı görüş bildirirken, özellikle "hayır"yanıtlarının öne çıkması dikkat çekti. Kullanıcılar Özgür Özel'in liderlik tarzını ve yönetimini eleştirirken kimi kullanıcılar, "Kendine çalışıyor"kimi kullanıcılar ise, "İmamoğlu'nun gölgesinde siyaset yapıyor" yorumlarında bulundu.

Dündar'ın sorusunun ardından Özel'i hedef alan X paylaşımları

ARKA PLANDA NE VAR?
Söz konusu paylaşım, yalnızca bir anket sorusu olmanın ötesinde, parti içindeki dengelere dair bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Siyasi kulislerde Dündar'ın bu çıkışının tesadüfi olmadığı parti içindeki rahatsızlığın doğrudan ifade edilmesi yerine kamuoyu üzerinden dolaylı biçimde dillendirilmesi anlamına geliyor.

Özellikle son dönemde İmamoğlu'nun Özel'in performansından memnun olmadığı konuşulurken tartışmalarının önümüzdeki süreçte daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

