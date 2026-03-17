Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Halk TV programcısı Uğur Dündar, sosyal medyada CHP içindeki tartışmaları ifşa eden bir soru sordu.

Dündar, X hesabından "Sizce Özgür Özel iyi bir CHP Genel Başkanı mı?" diye sordu.

Paylaşım sonrası sosyal medyada "hayır" yanıtları öne çıktı ve Özgür Özel eleştirildi.

Dündar'ın paylaşımı parti içindeki dengelere dair bir mesaj olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun Özel'in performansından memnun olmadığı iddiaları tartışmaları artırıyor.

CHP yandaşı Halk TV programcısı Uğur Dündar, sosyal medyadan sorduğu tek soruyla parti içindeki kavgayı ifşa etti. ÖZEL İYİ BİR GENEL BAŞKAN MI?

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Dündar, X hesabından"Sizce Özgür Özel iyi bir CHP Genel Başkanı mı?"diye sordu.

TABANDAN "HAYIR" YAĞMURU

Paylaşımın ardından sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı. Çok sayıda kullanıcı görüş bildirirken, özellikle "hayır"yanıtlarının öne çıkması dikkat çekti. Kullanıcılar Özgür Özel'in liderlik tarzını ve yönetimini eleştirirken kimi kullanıcılar, "Kendine çalışıyor"kimi kullanıcılar ise, "İmamoğlu'nun gölgesinde siyaset yapıyor" yorumlarında bulundu.