Antalya'da CHP'lilerden önce destek şovu sonra alkollü alem

CHP'li Muhittin Böcek'in yargılandığı 400 milyonluk yolsuzluk davasına Burdur'dan desteğe gelen partililerin duruşma devam ederken alkollü çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.

Antalya'da CHP'lilerden önce destek şovu sonra alkollü alem
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet ve yolsuzluk davasına 17 Mart'ta başlandı.
  • Böcek, 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 41 sanıkla birlikte yargılanıyor.
  • CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve partililer duruşmaya destek vermek için Antalya'ya geldi.
  • Burdur'dan gelen CHP'lilerin duruşma devam ederken Konyaaltı'nda alkollü bir ocakbaşı restoranında çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.
  • Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde mangal başında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki aldı.

CHP'li Muhittin Böcek'in yargılandığı yolsuzluk davasına Burdur'dan desteğe gelen partililerin duruşma devam ederken çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.

BÖCEK'İN YARGILANDIĞI DAVA BAŞLADI

Antalya'da 'rüşvet' ve'yolsuzluk'soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına 17 Mart'ta başlandı.

Antalyadaki CHP yolsuzluğunda hesap vakti: 400 milyonluk zarara haberim yok savunması



400 MİLYONLUK KAMU ZARARINA "HABERİM YOK" SAVUNMASI

Usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin savunma yapan Böcek, yasak aşkına saat aldığını kabul etti. Reklam firması sahibi Yusuf Yadoğlu'nun 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını öne sürdü.

CHP'li Barış Ayten'in paylaşımı


SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLA DESTEK VERDİLER

Böcek'e destek vermek için Burdur'dan Antalya'ya gelen bazı partililer duruşmanın yapıldığı salonda ve adliye önünde fotoğraf çektirdi.

CHP'li Barış Ayten'in Böcek'e destek paylaşımı

BÖCEK'İN YANINDAYIZ

CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten'in paylaştığı fotoğrafa,"Torosların evladı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in ilk duruşmasındayız, Başkanımızın adalet mücadelesinde yanındayız." notunu düştüğü görüldü.

Duruşma devam ederken çilingir sofrası kurdular.

MANGALIN BAŞINDAYIZ

Fotoğraflarda yer alan partililerin duruşma devam ederken Konyaaltı'nda alkollü bir ocakbaşı restoranında rakılı çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.

Çilingir sofrası kurdular.

Ramazan ayında ve özellikle Kadir Gecesi'nin olduğu gün Antalya'da mangal başında alem yapan CHP'lilerin görüntülerini sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Burdur CHP plakası

Paylaşılan görüntülerde "Burdur CHP" plakalı aracı yer alırken il yöneticilerinin çilingir sofrasında kahkahalı sohbet ettikleri görüldü.

Özgür Özelden Kamer Genç paylaşımı! Rakı görüntüsü akıllara geldi

