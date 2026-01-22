CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve partililer duruşmaya destek vermek için Antalya'ya geldi.

Böcek, 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 41 sanıkla birlikte yargılanıyor.

BÖCEK'İN YARGILANDIĞI DAVA BAŞLADI Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına 17 Mart'ta başlandı.





400 MİLYONLUK KAMU ZARARINA "HABERİM YOK" SAVUNMASI



Usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin savunma yapan Böcek, yasak aşkına saat aldığını kabul etti. Reklam firması sahibi Yusuf Yadoğlu'nun 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını öne sürdü.