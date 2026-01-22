CHP'li Muhittin Böcek'in yargılandığı yolsuzluk davasına Burdur'dan desteğe gelen partililerin duruşma devam ederken çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.
BÖCEK'İN YARGILANDIĞI DAVA BAŞLADI
Antalya'da 'rüşvet' ve'yolsuzluk'soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına 17 Mart'ta başlandı.
400 MİLYONLUK KAMU ZARARINA "HABERİM YOK" SAVUNMASI
Usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin savunma yapan Böcek, yasak aşkına saat aldığını kabul etti. Reklam firması sahibi Yusuf Yadoğlu'nun 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını öne sürdü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLA DESTEK VERDİLER
Böcek'e destek vermek için Burdur'dan Antalya'ya gelen bazı partililer duruşmanın yapıldığı salonda ve adliye önünde fotoğraf çektirdi.
BÖCEK'İN YANINDAYIZ
CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten'in paylaştığı fotoğrafa,"Torosların evladı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in ilk duruşmasındayız, Başkanımızın adalet mücadelesinde yanındayız." notunu düştüğü görüldü.
MANGALIN BAŞINDAYIZ
Fotoğraflarda yer alan partililerin duruşma devam ederken Konyaaltı'nda alkollü bir ocakbaşı restoranında rakılı çilingir sofrası kurduğu iddia edildi.
Ramazan ayında ve özellikle Kadir Gecesi'nin olduğu gün Antalya'da mangal başında alem yapan CHP'lilerin görüntülerini sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Paylaşılan görüntülerde "Burdur CHP" plakalı aracı yer alırken il yöneticilerinin çilingir sofrasında kahkahalı sohbet ettikleri görüldü.