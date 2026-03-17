Kadrosunda sahip olduğu birçok yıldıza ekleme yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, flaş bir ismi listesine aldı.
SARA MİLLİ TAKIMDA!
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon gösterdiği performansın karşılığını alan yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. 26 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
BU SEZON 38 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI
Gabriel Sara, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 6 gol atarken 3 de asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı. Orta sahadaki üretkenliği, oyun bağlantısındaki rolü ve maç içindeki temposu, onun sezon boyunca öne çıkmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri de 22 milyon euro seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, oyuncunun yalnızca saha içindeki etkisini değil, kulüp açısından taşıdığı değeri de ortaya koyuyor.
SINGO'YA DEV TALİP
Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde en çok ses getiren hamlelerinden biri olan Fildişili savunmacı, sahalara dönüşünün ardından kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Gösterdiği etkili performansın ardından Singo'ya olan ilgi yeniden yükseldi.
Galatasaray, bu sezon üç kulvarda da yoluna güçlü şekilde devam ederken, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle uzun süre gündemde kalmıştı. Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi dünya çapında ses getiren isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, Wilfried Singo transferi de dikkat çeken adımlar arasında yer aldı. Monaco'dan 30.7 milyon euro karşılığında kadroya katılan savunmacı, kısa sürede takımın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
SINGO YENİDEN AVRUPA DEVLERİNİN GÜNDEMİNDE
Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalan Wilfried Singo, sahalara döndükten sonra gösterdiği performansla yeniden transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Fizik gücü, savunmadaki sertliği ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla öne çıkan Fildişili futbolcu, Galatasaray savunmasının en önemli parçalarından biri olarak öne çıktı.
Adı daha önce İngiliz devi Liverpool ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için bu kez İtalya'dan güçlü bir hamle geldi. Napoli, Wilfried Singo'yu yakından takip eden kulüpler arasına girdi. Böylece Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentiyle kadrosuna kattığı yıldız savunmacı için Avrupa'da yeni bir transfer yarışı konuşulmaya başladı.
NAPOLI HAREKETE GEÇTİ
Wilfried Singo'ya yönelik ilgi her geçen gün artarken, Napoli'nin de oyuncunun durumunu yakından izlediği ortaya çıktı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yakalayan Fildişili oyuncuyu gündemine aldı. Liverpool ile birlikte Napoli'nin de devreye girmesi, Singo'nun Avrupa pazarındaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sarı-kırmızılı formayla yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden ritim bulan tecrübeli savunmacı, özellikle dönüş sonrası sergilediği performansla ön plana çıktı. Hem savunmadaki güven veren oyunu hem de fizik kalitesiyle fark yaratan Singo, Galatasaray'ın bu sezonki önemli kozlarından biri olmayı sürdürdü.
GALATASARAY FORMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 21 maçta görev yaptı. Fildişili oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 3 de asist üretti. Savunma hattındaki görevine rağmen hücum katkısı da veren yıldız futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin elini güçlendiren isimlerden biri oldu.
Sahadaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken 1.90 boyundaki futbolcu, yalnızca fiziksel özellikleriyle değil oyun disipliniyle de öne çıktı. Uzun süreli sakatlığın ardından bu seviyede bir geri dönüş yapması, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırdı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR
Galatasaray'ın yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, oyuncuya ilgi duyan kulüpler açısından transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getiriyor. Galatasaray, uzun vadeli kontratı bulunan yıldız savunmacısını kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunan Singo, sahalara dönüşünün ardından yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Napoli'nin de devreye girmesiyle birlikte yıldız savunmacının adı transfer gündeminde daha sık konuşulmaya başladı.
SAVUNMAYA FLAŞ HAMLE
Galatasaray'da bu sezonun başarılı tablosu sürerken, yeni sezon için transfer çalışmaları da hız kazandı. Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdüren, Avrupa ve kupada yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan saha içindeki yarışa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak takviyeler konusunda temaslarını sıklaştırdığı süreçte savunma hattı için öne çıkan ilk isim netleşti.
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle yeni sezonda kadro derinliğini artıracak hamleler üzerinde durulurken, savunma bölgesine yapılacak takviye öncelikli başlıklar arasına girdi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı. Yönetim, Avrupa futbolunda önemli deneyime sahip bir oyuncu için düğmeye bastı.
GALATASARAY'DA TRANSFER MESAİSİ HIZLANDI
Bu sezon tüm kulvarlarda yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray, yeni dönemin kadro yapılanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik heyet ve yönetim, gelecek sezonun ihtiyaç duyulan bölgeleri üzerinde görüşmelerini sürdürürken, yapılacak hamlelerin takımın omurgasını daha da güçlendirmesi hedefleniyor.
Sarı-kırmızılılarda gündemin merkezinde oynanacak kritik karşılaşmalar yer alsa da, transfer planlamasında da önemli adımlar atılıyor. Yönetim cephesi, özellikle sezona güçlü bir kadroyla başlamak ve mevcut başarı çizgisini korumak için transfer listesini netleştirmeye başladı.
OKAN BURUK'TAN SAVUNMAYA TAKVİYE TALEBİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un savunma hattına yapılacak takviyeyi öncelikli gördüğü öğrenildi. Yeni sezonda hem lig hem Avrupa maratonunda daha güçlü bir rotasyon oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda stoper bölgesi için önemli bir adım attı.
Yönetimin, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma hattına doğrudan katkı verebilecek, tecrübesi yüksek ve üst düzey maç temposuna alışkın bir isim üzerinde durduğu ifade edildi. Bu kapsamda listenin ilk sırasına yazılan futbolcu ise Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini oldu.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Ramy Bensebaini için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, yeni sezon öncesinde deneyimli savunmacıyı kadroya katmak istediği ve bu transferi savunma hattındaki en önemli hamlelerden biri olarak gördüğü ortaya çıktı.
Yönetimin, Cezayirli futbolcu için şartları zorlamaya hazır olduğu ve makul bir bonservis bedeliyle bu transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Avrupa tecrübesi, fizik gücü ve savunmadaki çok yönlü yapısıyla öne çıkan Bensebaini, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
27 MAÇTA OYNADI
30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 27 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu, savunmadaki katkısının yanı sıra hücum tarafında da skor üretmeyi başardı. Bensebaini, söz konusu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tecrübesiyle dikkat çeken futbolcu, üst düzey rekabet ortamında kazandığı birikimle ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın da bu özellikleri nedeniyle Bensebaini ismini transfer listesinin üst sıralarına taşıdığı görülüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunmada kalite ve deneyim seviyesini yükseltecek bir hamle yapmak isterken, gündeme gelen bu isim transfer döneminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Ramy Bensebaini'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu durum, Galatasaray'ın transferde bonservis şartlarını dikkate alarak adım atmasını gerektiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ekonomik açıdan uygun bir zeminde anlaşma sağlanması halinde transferi bitirmek istediği belirtiliyor.
Galatasaray'da yeni sezonun ilk büyük hamlesi olarak öne çıkan Bensebaini dosyası, transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemine ses getirecek bir başlangıç yapmayı hedefliyor.