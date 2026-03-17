Kadrosunda sahip olduğu birçok yıldıza ekleme yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, flaş bir ismi listesine aldı.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon gösterdiği performansın karşılığını alan yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. 26 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.

BU SEZON 38 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Gabriel Sara, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 6 gol atarken 3 de asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı. Orta sahadaki üretkenliği, oyun bağlantısındaki rolü ve maç içindeki temposu, onun sezon boyunca öne çıkmasını sağladı.

Sarı-kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri de 22 milyon euro seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, oyuncunun yalnızca saha içindeki etkisini değil, kulüp açısından taşıdığı değeri de ortaya koyuyor.