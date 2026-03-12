Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak (Fotoğraf: İHA)

SOKAK HAYVANLARI TALEBİNE ŞOK KARŞILIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanları için yardım istediğinde karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" sözleriyle anlatan Budak, "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler" diye konuştu.