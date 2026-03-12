CHP’den ayrılan başkan eşine yapılan teklifi ifşaladı: Özgür Özel aradı 'gel vekil ol' dedi

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a küfreden Özgür Özel’in, partiden ayrılan bir diğer başkanın eşine ulaşarak ilginç bir teklifte bulunduğu belirtildi. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşine yönelik teklifini kamuoyuyla paylaştı. Budak, istifa sürecinde Özel’in eşini telefonla arayarak “Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım” dediğini açıkladı.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den AK Parti'ye geçiş sürecini detaylarla açıkladı. Seçim döneminde vadedilen araç ve yakıt desteklerinin verilmediğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve genel merkez tarafından yalnız bırakıldığını belirten Budak, istifa sürecinde yaşanan etik dışı teklifleri ifşa etti.

GEL VEKİL YAPAYIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa sürecindeki tutumunu eleştiren Budak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kormuş olduğu bir partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in eşimi arayıp 'Eşiniz dik durmadı. Siz gelin, ben sizi sonraki dönem milletvekili adayı yapayım' söylemi acaba toplumumuzca hoş karşılanır mı, ben bunu sadece toplumumuzun kararına bırakıyorum." dedi.

CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak 8 Ekim 2025’te AK Parti’ye katıldı. (Fotoğraf: AA)

SÖZLER TUTULMADI

Göle'nin ağır kış şartlarını ve hayat standartlarını CHP yönetimine aktardıklarını belirten Budak, "Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak (Fotoğraf: İHA)

SOKAK HAYVANLARI TALEBİNE ŞOK KARŞILIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanları için yardım istediğinde karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" sözleriyle anlatan Budak, "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler" diye konuştu.

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ANKARA'DAN AHKAM KESMEK KOLAY

Ardahan CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Budak, "Özgür Erdem İncesu'ya buradan seslenmek istiyorum: Seçim kazanıldıktan sonra acaba kaç defa Göle ilçesini ziyaret ettiniz ve kaç defa da hangi köylere gittik. Öyle Ankara'dan ahkam kesmek kolay. Buradan gelip halkın içerisinde olmak lazım, halka dokunmak lazım" dedi.

