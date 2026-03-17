İsrail İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi öldürdüklerini iddia ederken İran ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor. Tahran'dan bugün Laricani imzası ile bir mesaj dahi paylaşıldı. İddialar süregelirken Laricani'nin Tahran'daki etkisi ise merak ediliyor.
TAHRAN'IN GÖRÜNEN YÜZÜ
İran'ın ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in en yakın sırdaşlarından biri olan Ali Laricani, Hamaney'in öldürülmesinin ardından hükümetin görünen yüzü ve ülkenin fiili lideri olarak öne çıktı.
İsrail 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı sürecinde hedef alınan en üst düzey isimlerden biri olan 67 yaşındaki Laricani'nin, gece operasyonunda öldürüldüğü iddia ediyor.
PERDE ARKASINDAKİ GÜÇ VE "B PLANI"
28 Şubat'ta Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin hava saldırılarında öldürülmesinin ardından, Laricani ülkeyi perde arkasından yönetmeye başladı. Laricani'nin sadece bir siyasetçi değil, bizzat Hamaney tarafından "İslam Cumhuriyeti'nin suikastlara karşı hayatta kalma planını" hazırlamakla görevlendirilen kilit isim olduğu iddia ediliyor.
25 YILLIK ANLAŞMANIN MÜZAKERELERİNİ YAPTI
Siyasi ve dini açıdan köklü bir aileden gelen Laricani'nin özgeçmişi oldukça kabarık:
Meclis Başkanlığı:12 yıl boyunca İran Meclis Başkanı olarak görev yaptı.
Çin Bağlantısı: 2021 yılında, yaptırımlarla sarsılan İran ekonomisi için can simidi olan Çin ile 25 yıllık stratejik anlaşmayı müzakere etti.
Protestoların durdurulması:Son dönemdeki rejim karşıtı protestoların sert bir şekilde bastırılmasında ve muhalefetin susturulmasında doğrudan rol oynadı.
Müzakerelerin kilit ismi: Rusya ile ilişkilerin yürütülmesinde ve Katar-Umman gibi bölgesel arabulucularla temaslarda ana irtibat kişisiydi.
CUMHURBAŞKANINI GÖLGEDE BIRAKAN GÜÇ
Laricani'nin yükselişi, "ılımlı" bir figür olarak görülen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı büyük ölçüde devre dışı bıraktı. Öyle ki Pezeşkiyan, internet kısıtlamalarının kaldırılması gibi idari kararlar için bile Laricani'nin onayına ihtiyaç duyduğunu açıkça ifade etmişti.
SAVAŞA KADAR GÖLGE LİDERDİ
Üst düzey dini bir rütbesi (müctehidlik) olmadığı için Hamaney'in yerine "Dini Lider" olması beklenmiyordu; nitekim bu görevi Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney üstlendi. Ancak Laricani, nükleer müzakerelerden savaş yönetimine kadar her alanda "gölge lider" olarak kaldı.