Hamaney'in B planı! İsrail "öldürdük" dedi: Kim bu Ali Laricani?

İsrail ile İran arasında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin hayatta olup olmadığına ilişkin karşılıklı yalanlamalar devam ediyor. Peki kim bu Laricani? 25 yıllık müzakerelerden Tahran'ın gölge liderliğine Ali Laricani'nin portresi...

  • İsrail, İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi öldürdüklerini iddia ederken, İran iddiaları yalanladı ve Tahran'dan Laricani imzalı mesaj paylaşıldı.
  • 67 yaşındaki Laricani, 28 Şubat'ta Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın fiili lideri olarak öne çıktı ve ülkeyi perde arkasından yönetmeye başladı.
  • Laricani, 12 yıl İran Meclis Başkanlığı yaptı, 2021'de Çin ile 25 yıllık stratejik anlaşmayı müzakere etti ve rejim karşıtı protestoların bastırılmasında rol oynadı.
  • Laricani'nin yükselişi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı devre dışı bıraktı ve Pezeşkiyan internet kısıtlamalarının kaldırılması gibi kararlar için Laricani'nin onayına ihtiyaç duydu.
  • Üst düzey dini rütbesi olmadığı için Dini Lider olamayan Laricani, nükleer müzakerelerden savaş yönetimine kadar her alanda gölge lider olarak kaldı.

İsrail İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi öldürdüklerini iddia ederken İran ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor. Tahran'dan bugün Laricani imzası ile bir mesaj dahi paylaşıldı. İddialar süregelirken Laricani'nin Tahran'daki etkisi ise merak ediliyor.

Ali Laricani

TAHRAN'IN GÖRÜNEN YÜZÜ

İran'ın ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in en yakın sırdaşlarından biri olan Ali Laricani, Hamaney'in öldürülmesinin ardından hükümetin görünen yüzü ve ülkenin fiili lideri olarak öne çıktı.

İsrail 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı sürecinde hedef alınan en üst düzey isimlerden biri olan 67 yaşındaki Laricani'nin, gece operasyonunda öldürüldüğü iddia ediyor.

Ayetullah Ali Hamaney

PERDE ARKASINDAKİ GÜÇ VE "B PLANI"

28 Şubat'ta Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin hava saldırılarında öldürülmesinin ardından, Laricani ülkeyi perde arkasından yönetmeye başladı. Laricani'nin sadece bir siyasetçi değil, bizzat Hamaney tarafından "İslam Cumhuriyeti'nin suikastlara karşı hayatta kalma planını" hazırlamakla görevlendirilen kilit isim olduğu iddia ediliyor.

Laricani Kudüs Günü yürüyüşünde

25 YILLIK ANLAŞMANIN MÜZAKERELERİNİ YAPTI

Siyasi ve dini açıdan köklü bir aileden gelen Laricani'nin özgeçmişi oldukça kabarık:

Meclis Başkanlığı:12 yıl boyunca İran Meclis Başkanı olarak görev yaptı.

Çin Bağlantısı: 2021 yılında, yaptırımlarla sarsılan İran ekonomisi için can simidi olan Çin ile 25 yıllık stratejik anlaşmayı müzakere etti.

Protestoların durdurulması:Son dönemdeki rejim karşıtı protestoların sert bir şekilde bastırılmasında ve muhalefetin susturulmasında doğrudan rol oynadı.

Müzakerelerin kilit ismi: Rusya ile ilişkilerin yürütülmesinde ve Katar-Umman gibi bölgesel arabulucularla temaslarda ana irtibat kişisiydi.

Laricani

CUMHURBAŞKANINI GÖLGEDE BIRAKAN GÜÇ

Laricani'nin yükselişi, "ılımlı" bir figür olarak görülen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı büyük ölçüde devre dışı bıraktı. Öyle ki Pezeşkiyan, internet kısıtlamalarının kaldırılması gibi idari kararlar için bile Laricani'nin onayına ihtiyaç duyduğunu açıkça ifade etmişti.

SAVAŞA KADAR GÖLGE LİDERDİ

Üst düzey dini bir rütbesi (müctehidlik) olmadığı için Hamaney'in yerine "Dini Lider" olması beklenmiyordu; nitekim bu görevi Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney üstlendi. Ancak Laricani, nükleer müzakerelerden savaş yönetimine kadar her alanda "gölge lider" olarak kaldı.

