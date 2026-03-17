Laricani Kudüs Günü yürüyüşünde

25 YILLIK ANLAŞMANIN MÜZAKERELERİNİ YAPTI

Siyasi ve dini açıdan köklü bir aileden gelen Laricani'nin özgeçmişi oldukça kabarık:

Meclis Başkanlığı:12 yıl boyunca İran Meclis Başkanı olarak görev yaptı.

Çin Bağlantısı: 2021 yılında, yaptırımlarla sarsılan İran ekonomisi için can simidi olan Çin ile 25 yıllık stratejik anlaşmayı müzakere etti.

Protestoların durdurulması:Son dönemdeki rejim karşıtı protestoların sert bir şekilde bastırılmasında ve muhalefetin susturulmasında doğrudan rol oynadı.

Müzakerelerin kilit ismi: Rusya ile ilişkilerin yürütülmesinde ve Katar-Umman gibi bölgesel arabulucularla temaslarda ana irtibat kişisiydi.

CUMHURBAŞKANINI GÖLGEDE BIRAKAN GÜÇ

Laricani'nin yükselişi, "ılımlı" bir figür olarak görülen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı büyük ölçüde devre dışı bıraktı. Öyle ki Pezeşkiyan, internet kısıtlamalarının kaldırılması gibi idari kararlar için bile Laricani'nin onayına ihtiyaç duyduğunu açıkça ifade etmişti.

SAVAŞA KADAR GÖLGE LİDERDİ

Üst düzey dini bir rütbesi (müctehidlik) olmadığı için Hamaney'in yerine "Dini Lider" olması beklenmiyordu; nitekim bu görevi Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney üstlendi. Ancak Laricani, nükleer müzakerelerden savaş yönetimine kadar her alanda "gölge lider" olarak kaldı.