CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Turpun küçüğü"başlıklı basın toplantısı düzenledi. Özel'in düzenlediği basın toplantısı, temelsiz iddialar ve mesnetsiz söylemlerden öteye geçmedi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "yatı" olduğunu öne süren Özel, "87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alacı gözüyle gezdi. Pazarlık etti. Lüksemburg'da, Lüksemburg'da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye'den alınmadı. Hollanda'dan alındı Lüksemburg'da bir limanda demirli" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel limanı olmayan Lüksemburg'da Akın Gürlek'in yatı olduğunu iddia etti



ÖZEL'İN BAŞINI KENDİ SÖZLERİ YAKTI



Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bizzat kendi sözleri yalanladı.



Bilindiği üzere Lüksemburg Avrupa'da yüz ölçümü açısından en küçük ülkelerden biri. Üstelik Lüksemburg denize kıyısı olmayan (landlocked) bir ülke.



Haritada da görüleceği üzere Lüksemburg doğusundan Almanya, batısından Fransa ve kuzeyinden Belçika ile çevrili. Yani Lüksemburg'da okyanusa açılan geleneksel bir deniz limanı yok.