CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Turpun küçüğü"başlıklı basın toplantısı düzenledi. Özel'in düzenlediği basın toplantısı, temelsiz iddialar ve mesnetsiz söylemlerden öteye geçmedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "yatı" olduğunu öne süren Özel, "87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alacı gözüyle gezdi. Pazarlık etti. Lüksemburg'da, Lüksemburg'da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye'den alınmadı. Hollanda'dan alındı Lüksemburg'da bir limanda demirli" dedi.
ÖZEL'İN BAŞINI KENDİ SÖZLERİ YAKTI
Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bizzat kendi sözleri yalanladı.
Bilindiği üzere Lüksemburg Avrupa'da yüz ölçümü açısından en küçük ülkelerden biri. Üstelik Lüksemburg denize kıyısı olmayan (landlocked) bir ülke.
Haritada da görüleceği üzere Lüksemburg doğusundan Almanya, batısından Fransa ve kuzeyinden Belçika ile çevrili. Yani Lüksemburg'da okyanusa açılan geleneksel bir deniz limanı yok.
Özel "Hollanda'dan alındı Lüksemburg'da bir limanda demirli" dese de Hollanda ile Lüksemburg arasında herhangi kara ve deniz sınırı yok. İki ülke Belçika üzerinden birbirine bağlanıyor.
Limanı olmayan bir ülkede yatın nasıl demirli olduğu merak ediliyor. Kamuoyu bu sorunun yanıtını Özgür Özel'den bekliyor.
ÖZEL'İN ELİNE YANLIŞ BİLGİYİ KİM TUTUŞTURDU?
Tam da bu noktada sorulması gereken en önemli soru şu: Özgür Özel'in eline bu yanlış bilgiler bilerek mi tutuşturuldu?
Özel, CHP içerisinde "genel başkanlığı" tartışılan bir isim. CHP Genel Başkanının CHP içinde bir operasyona mı kurban gittiği merak ediliyor.
"TURPUN KÜÇÜĞÜ" DEDİ BÜYÜK PATLADI
"Turpun küçüğü" diyerek yola çıkan Özel'in "büyük" yalanı coğrafi gerçeklerle elinde patlamış oldu.