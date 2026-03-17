MASADA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Toplantıda, TBMM gündemi ve Meclis'e sunulan veya sunulması planlanan kanun teklifleri değerlendirilecek.



Toplantının bir diğer gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye Süreci" kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Bayram sonrası sürecin hızlanması beklenirken, ortak raporda yer alan öneriler doğrultusunda ilgili kanunlarda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, toplantının başında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. ABD-İsrail-İran gerilimi, MYK'nın en sıcak gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlıkları da toplantıda sunumlarını yapacak.