Başkan Erdoğan liderlik ediyor: AK Parti'nin MYK gündeminde neler var?

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Gündemde TBMM çalışmaları, “Terörsüz Türkiye Süreci” kapsamında planlanan yasal düzenlemeler ve ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim öne çıkarken, Kadın ve Gençlik Kollarının da sunum yapması bekleniyor.

  • AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak.
  • Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim yer alıyor.
  • Görüşmede 'Terörsüz Türkiye Süreci' kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak.
  • TBMM gündemindeki mevcut ve sunulması planlanan kanun teklifleri değerlendirilecek.
  • Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlıkları toplantı kapsamında sunumlarını gerçekleştirecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelecek.

MASADA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Toplantıda, TBMM gündemi ve Meclis'e sunulan veya sunulması planlanan kanun teklifleri değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye Süreci" kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Bayram sonrası sürecin hızlanması beklenirken, ortak raporda yer alan öneriler doğrultusunda ilgili kanunlarda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, toplantının başında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. ABD-İsrail-İran gerilimi, MYK'nın en sıcak gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlıkları da toplantıda sunumlarını yapacak.

