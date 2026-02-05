Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlık faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku tahliye edildi.
SIR PERDESİ ARALANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının merkezinde yer alan Bebek Otel'deki zehir partilerine ilişkin sır perdesi aralanıyor.
Altunbulak ve Utku'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve verecekleri ek ifadelerle fuhuş ve uyuşturucu ağının bilinmeyenlerini açığa çıkaracakları değerlendiriliyor.
"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"
Nitekim Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı."diyerek Yıldırım'ın kurduğu sistemi ifşa etmişti.