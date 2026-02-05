Uyuşturucu soruşturması: Arif Altunbulak ve Menderes Utku tahliye edildi

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlık faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku tahliye edildi.

Uyuşturucu soruşturması: Arif Altunbulak ve Menderes Utku tahliye edildi
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse Bebek ortağı Menderes Utku etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.
  • Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın düzenlediği iddia edilen VIP uyuşturucu partileri ve fuhuş ağı soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
  • Otel Müdürü Altunbulak ifadesinde Muzaffer Yıldırım'ın otelde genç kadınlarla görüşüp kariyer vaatleri verdiğini belirtti.
  • Altunbulak, Beykoz'dan Fatoş isimli bir kişinin kadınları getirip tanıştırdığını ve bunun karşılığında Muzaffer Yıldırım'dan ödeme aldığını söyledi.
  • Tahliye edilen şüphelilerin verecekleri ek ifadelerle fuhuş ve uyuşturucu ağının bilinmeyenlerini açığa çıkarması bekleniyor.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlık faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku tahliye edildi.

Bebek Otel

SIR PERDESİ ARALANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının merkezinde yer alan Bebek Otel'deki zehir partilerine ilişkin sır perdesi aralanıyor.

Menderes Utkunun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Baştan atsana fıstık gibi kız

2 İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Buna göre, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın düzenlendiği iddia edilen"VIP uyuşturucu partileri"ve kurulan fuhuş ağına ilişkin itiraflarda bulunan Otel Müdürü Arif Altunbulak ve Clubhouse Bebek'in ortağı Mendere Utku tahliye edildi.

Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak

Altunbulak ve Utku'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve verecekleri ek ifadelerle fuhuş ve uyuşturucu ağının bilinmeyenlerini açığa çıkaracakları değerlendiriliyor.

Menderes Utku

"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"

Nitekim Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı."diyerek Yıldırım'ın kurduğu sistemi ifşa etmişti.

Bebek Oteldeki fuhuş ağı deşifre oldu: Fatoş Mama gözaltında

