Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak Altunbulak ve Utku'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve verecekleri ek ifadelerle fuhuş ve uyuşturucu ağının bilinmeyenlerini açığa çıkaracakları değerlendiriliyor.

Menderes Utku

"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"



Nitekim Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı."diyerek Yıldırım'ın kurduğu sistemi ifşa etmişti.