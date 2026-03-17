GALATASARAY'IN AVRUPA YÜRÜYÜŞÜ Galatasaray ise turnuvada şu ana kadar 11 maçta 17 gol attı ve 16 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip yüzde 52.37 topa sahip olma, yüzde 84.73 pas isabeti, 437 top kazanma ve 37 kurtarışla istatistik sayfalarında dikkat çekti. Hücum hattında Victor Osimhen 9 maçta 7 gol ve 3 asist üretirken, kalede Uğurcan Çakır 37 kurtarışla takımın en belirleyici unsurları arasına girdi.

RAKAMLARIN ORTAYA KOYDUĞU FARK Veriler, Liverpool'un toplam gol üretiminde ve savunma dengesinde önde olduğunu gösterdi. İngiliz temsilcisi maç başına 2.23 gol ortalaması yakalarken Galatasaray 1.55'te kaldı. Liverpool'un yediği gol ortalaması 1.00 olurken Galatasaray'da bu oran 1.46 olarak kayda geçti. Pas kalitesinde de Liverpool yüzde 87.78 ile Galatasaray'ın yüzde 84.73'lük oranının önünde yer aldı. Buna karşılık Galatasaray, eleme turunda Juventus'u saf dışı bırakıp Liverpool karşısında ilk maçı kazanarak skor bazlı sonuçlarda yoluna daha güçlü devam etti.

SEZONUN GÜNCEL TABLOSU Şampiyonlar Ligi sezon performansı lig aşaması verileri üzerinden okunduğunda Liverpool, daha yüksek puan, daha fazla gol ve daha düşük gol yeme oranıyla üst sırada yer aldı. Galatasaray ise lig aşamasında 20. sırada kalmasına rağmen eleme etabında vites yükseltti, Juventus eşleşmesini geçerek son 16'ya ulaştı ve Liverpool önünde ilk maçtan galibiyet çıkardı.