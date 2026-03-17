Galatasaray ile Liverpool'un 2025-2026 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi performansı, son 16 turu rövanşı öncesinde rakamlara da yansıyan dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Liverpool, lig aşamasını 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan aldı, 20. sırada yer aldı ve yoluna eleme play-off turundan devam etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMENİN ÇERÇEVESİ
Galatasaray, eleme play-off turunda Juventus'u toplamda 7-5 geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında da ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline aldı. Ayrıca Galatasaray, bu sezon Liverpool'u İstanbul'daki iki ayrı Şampiyonlar Ligi randevusunda da 1-0 mağlup etti.
LIVERPOOL'UN AVRUPA KARNESİ
Liverpool'un turnuvadaki toplam üretimi 9 maçta 20 gole ulaştı. İngiliz ekibi aynı süreçte 9 gol yedi, 4 maçta kalesini kapattı, yüzde 52.67 topa sahip olma oranı yakaladı ve yüzde 87.78 pas isabetiyle oynadı. Hücum verimliliğinde maç başına 2.23 gol ortalaması yakalayan Liverpool'da Dominik Szoboszlai, 9 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
GALATASARAY'IN AVRUPA YÜRÜYÜŞÜ
Galatasaray ise turnuvada şu ana kadar 11 maçta 17 gol attı ve 16 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip yüzde 52.37 topa sahip olma, yüzde 84.73 pas isabeti, 437 top kazanma ve 37 kurtarışla istatistik sayfalarında dikkat çekti. Hücum hattında Victor Osimhen 9 maçta 7 gol ve 3 asist üretirken, kalede Uğurcan Çakır 37 kurtarışla takımın en belirleyici unsurları arasına girdi.
RAKAMLARIN ORTAYA KOYDUĞU FARK
Veriler, Liverpool'un toplam gol üretiminde ve savunma dengesinde önde olduğunu gösterdi. İngiliz temsilcisi maç başına 2.23 gol ortalaması yakalarken Galatasaray 1.55'te kaldı. Liverpool'un yediği gol ortalaması 1.00 olurken Galatasaray'da bu oran 1.46 olarak kayda geçti. Pas kalitesinde de Liverpool yüzde 87.78 ile Galatasaray'ın yüzde 84.73'lük oranının önünde yer aldı. Buna karşılık Galatasaray, eleme turunda Juventus'u saf dışı bırakıp Liverpool karşısında ilk maçı kazanarak skor bazlı sonuçlarda yoluna daha güçlü devam etti.
SEZONUN GÜNCEL TABLOSU
Şampiyonlar Ligi sezon performansı lig aşaması verileri üzerinden okunduğunda Liverpool, daha yüksek puan, daha fazla gol ve daha düşük gol yeme oranıyla üst sırada yer aldı. Galatasaray ise lig aşamasında 20. sırada kalmasına rağmen eleme etabında vites yükseltti, Juventus eşleşmesini geçerek son 16'ya ulaştı ve Liverpool önünde ilk maçtan galibiyet çıkardı.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ
Kritik randevu öncesinde yapay zekadan;"Normal süre 2-1 sona erer. Bu da turu uzatmaya götürür. Sonrasında ise 3-2'ye gelir ve skor yine eşitlenir. Bu da penaltıların kullanılacağı anlamına geliyor. Kazananın Liverpool olacağını düşünüyorum" yorumu geldi.