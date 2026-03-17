ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de hayat verdiği Behram karakteriyle o sarsılmaz otoritesini izleyiciye iliklerine kadar hissettiren Diren Polatoğulları, aslında o sert kabuğun ardında oldukça sade bir yaşam sürüyor.
Çoğu kişi onu setlerdeki disiplinli duruşuyla tanısa da, ünlü oyuncu evinin kapısından içeri girdiği an tüm o otoriter rollerini bir kenara bırakıyor. Başarısının asıl kaynağı olan çekirdek ailesi, onun için iş dışında her an beraber olmaya çalıştığı en özel alanı.
MEĞER EVDE KURALLAR GEÇMİYORMUŞ
Bir kız çocuğu babası olan Diren Polatoğulları'nın babalık serüveni, aslında zihninde kurguladığı o disiplinli baba imajından çok daha farklı gelişmiş. Kendi tabiriyle otoriter olmayı beklerken, kendisini tüm kuralların birer birer bittiği bir sürecin içinde bulmuş. Geçen yıl konuk olduğu bir YouTube programında evindeki o samimi halini anlatırken kurduğu şu cümleler, aslında bir babanın kızıyla olan bağını özetliyor:
"Çok rahat bir babayım. Otoriter olacağımı düşünüyordum. Bazı kurallarım olsun istiyordum; hiç yok. O konuda da biraz eğitilmem gerekiyor"
Bu itiraf, ekranda fırtınalar estiren o ismin, evlat sevgisi söz konusu olduğunda ne kadar rahat ve samimi kalabildiğini gösteriyor. Onun dünyasında babalık bir otorite alanı değil, kızıyla beraber her gün yeniden öğrenilen bir süreç.
OKUL SIRALARINDAN BUGÜNE SESSİZ BİR BAĞ
Onun hikayesini asıl farklı kılan ise, evliliğini magazin dünyasının o pırıltılı şovlarından tamamen uzak tutması. Hem editör hem de İngilizce öğretmeni olan eşiyle aralarındaki bağ, henüz yolun çok başındayken, okul sıralarında atılmış. Bugünlerde eşine az rastlanır bir sadelikle devam eden bu yol arkadaşlığı, özel gün kavramına da bambaşka bir pencereden bakıyor.
Aynı programda evlilik teklifi anını sorduklarında ise ezberleri bozan bir yanıt veriyor Polatoğulları:
"Evlilik teklifini hatırlamıyorum. Özel bir evlenme teklifi etme yok bizde. O anı hatırlamıyorum. Bizde özel bir gün yok, bir doğum günü kutlarız. Biz iş dışında her an beraber olmaya çalışan bir aileyiz. Birlikte olduğumuz her gün bizim için özel."
İşte işin özü tam olarak burada; Polatoğulları şöhret basamaklarını tırmanırken o okul yıllarındaki yalın insan kalmayı başarabilmiş. Aile içinde, işten güçten arta kalan her dakikayı bir hazine gibi görüyor. Onu magazin dünyasının yapay havasından ayırıp bu kadar sahici bir yere koyan şey, işte bu sessiz ve derinden giden bağlılık.
MERAK EDİLENLER
Diren Polatoğulları'nın eşi kim, ne iş yapıyor?
Ünlü oyuncu Diren Polatoğulları, uzun yıllardır Sena Polatoğulları ile evlidir. Sena Polatoğulları, İngilizce öğretmenliği yapmasının yanı sıra aynı zamanda bir editördür.
Diren Polatoğulları ve eşi nasıl tanıştı?
Çiftin birliktelikleri oldukça eskiye, okul yıllarına dayanıyor. Henüz ünlü oyuncu şöhret basamaklarını tırmanmadan önce, okul sıralarında başlayan bu bağ, günümüzde de aynı sadelikle devam ediyor.
Diren Polatoğulları'nın kaç çocuğu var?
Diren Polatoğulları'nın bir kız çocuğu vardır.