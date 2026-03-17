Oyuncu, ailesiyle iş dışında her an beraber olmaya çalıştıklarını ve birlikte oldukları her günün kendileri için özel olduğunu vurguladı.

Oyuncu, editör ve İngilizce öğretmeni olan eşiyle okul yıllarından beri birlikte olduğunu ifade etti.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de hayat verdiği Behram karakteriyle o sarsılmaz otoritesini izleyiciye iliklerine kadar hissettiren Diren Polatoğulları, aslında o sert kabuğun ardında oldukça sade bir yaşam sürüyor.

Çoğu kişi onu setlerdeki disiplinli duruşuyla tanısa da, ünlü oyuncu evinin kapısından içeri girdiği an tüm o otoriter rollerini bir kenara bırakıyor. Başarısının asıl kaynağı olan çekirdek ailesi, onun için iş dışında her an beraber olmaya çalıştığı en özel alanı.

MEĞER EVDE KURALLAR GEÇMİYORMUŞ

Bir kız çocuğu babası olan Diren Polatoğulları'nın babalık serüveni, aslında zihninde kurguladığı o disiplinli baba imajından çok daha farklı gelişmiş. Kendi tabiriyle otoriter olmayı beklerken, kendisini tüm kuralların birer birer bittiği bir sürecin içinde bulmuş. Geçen yıl konuk olduğu bir YouTube programında evindeki o samimi halini anlatırken kurduğu şu cümleler, aslında bir babanın kızıyla olan bağını özetliyor:

"Çok rahat bir babayım. Otoriter olacağımı düşünüyordum. Bazı kurallarım olsun istiyordum; hiç yok. O konuda da biraz eğitilmem gerekiyor"