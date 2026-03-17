Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-lacivertli ekibin hem zirve yarışında yeniden ivme kazanması hem de milli araya moralli girmesi açısından büyük önem taşıyor. Ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 2. sırada girerken, 33 puanlı Gaziantep FK ise 9. basamakta yer alıyor.

Sarı-lacivertliler son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde yeniden çıkış ararken, Gaziantep temsilcisi de güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. İki ekip arasındaki rekabette istatistikler Fenerbahçe üstünlüğünü gösterse de karşılaşma öncesinde dikkat çeken birçok detay bulunuyor.

LİGDE 14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler galibiyet sayısında rakibine karşı açık ara üstünlük kurdu. 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisine karşı Fenerbahçe 11 kez kazandı, kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı.

İki takım arasında oynanan bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Gaziantep FK ise sarı-lacivertlilere 13 golle karşılık verdi. Ortaya çıkan bu tablo, İstanbul ekibinin rekabette yalnızca sonuç olarak değil skor üretimi bakımından da belirgin üstünlük sağladığını ortaya koydu.