Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe:Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.
Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Melih, Gassama, Yusuf, Bayo, Maxim.
KANARYA 2. SIRADA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-lacivertli ekibin hem zirve yarışında yeniden ivme kazanması hem de milli araya moralli girmesi açısından büyük önem taşıyor. Ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 2. sırada girerken, 33 puanlı Gaziantep FK ise 9. basamakta yer alıyor.
Sarı-lacivertliler son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde yeniden çıkış ararken, Gaziantep temsilcisi de güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. İki ekip arasındaki rekabette istatistikler Fenerbahçe üstünlüğünü gösterse de karşılaşma öncesinde dikkat çeken birçok detay bulunuyor.
LİGDE 14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler galibiyet sayısında rakibine karşı açık ara üstünlük kurdu. 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisine karşı Fenerbahçe 11 kez kazandı, kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı.
İki takım arasında oynanan bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Gaziantep FK ise sarı-lacivertlilere 13 golle karşılık verdi. Ortaya çıkan bu tablo, İstanbul ekibinin rekabette yalnızca sonuç olarak değil skor üretimi bakımından da belirgin üstünlük sağladığını ortaya koydu.
SON 11 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında son dönemde kurduğu seriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle oynadığı son 11 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı. Bu seride 8 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer aldı.
Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 13 Aralık 2021 tarihinde geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, o mücadelede rakibini 3-2 mağlup etmişti. Bu tarihten sonra oynanan tüm karşılaşmalarda ise üstünlük Fenerbahçe tarafında kaldı.
BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU
İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Gaziantep FK son olarak 12 gün önce Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Gaziantep'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de oynanan maçta da tablo değişmedi. Yine Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Böylece sarı-lacivertli ekip, bu sezon rakibiyle oynadığı iki resmi maçta 8 gol attı ve kalesini gole kapatmayı başardı.
FENERBAHÇE SON HAFTALARDA PUAN KAYBETTİ
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının baskısıyla çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, son 4 lig maçında yalnızca 1 kez kazanabildi ve bu süreçte toplam 7 puan kaybetti. Bu tablo, zirve yarışında önemli bir farkın oluşmasına neden oldu.
Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de namağlup seri de geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçıyla sona erdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, milli araya girilmeden önce taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yarışta yara almamak istiyor.
DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi kart sınırındaki oyuncular da teknik heyetin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde, milli maç arasından sonra oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Bu nedenle Fenerbahçe cephesinde yalnızca üç puan değil, derbi öncesindeki kadro dengesi de büyük önem taşıyor.
GAZİANTEP FK ZORLU DEPLASMANDA
Gaziantep FK, ligde orta sıralarda yer alırken güçlü rakibi karşısında puan arıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergilese de İstanbul deplasmanında alacağı olumlu bir sonuçla hem puan tablosunda yukarıya yaklaşmak hem de moral kazanmak istiyor.