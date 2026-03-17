CHP'li Özgür Özel, yine "çamur at izi kalsın"siyasetine sarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i sözde "mal varlığıyla" hedef alan Özel'e cevap gecikmedi: "Bu bir algı operasyonudur, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

CHP'de koltuğu sallanan Özgür Özel, parti içi kaos ve belediyelerin yolsuzluklarını örtbas etmekle boğuşması yetmezmiş gibi yine algı operasyonuna kalkıştı.

"Turpun küçüğü" diyerek sahneye çıkan Özel'in sözlerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yanıt geldi.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel'in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.