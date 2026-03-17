Shoshana Strook, istismarın sadistçe ritüeller içerdiğini ve bu ağın içinde üst düzey yetkililerin de bulunduğunu İsrail Meclisi'nde yapılan komisyon toplantılarında ifade etmişti.

İsrail hükümetinin en üst kademesi Jeffrey Epstein 'ı akıllara getiren bir skandalla çalkalanıyor. İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook'un ailesinin kendisini taciz ettiğini öne süren kızı Shoshana Strook ölü bulunmuştu. Shoshana'nın Epstein ile ilgili iddiaları şüpheleri kuvvetlendirdi.

Shoshana, İsrail'de Netanyahu kabinesinin güçlü bir üyesinin kızıydı. Siyonist sistemin içinde yaşadı ve büyüdü. Ailesinin sapkınlığının İsrail'de sistematik olduğunu belirtti ve pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilişkilendirmişti. Sistemi ifşa ettiğinde ise ölü bulundu.

İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook

BAKAN KIZI, AİLESİNİ SİSTEMATİK TACİZLE SUÇLAMIŞTI

Shoshana, bundan yaklaşık bir yıl önce, Nisan 2025'te sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada çocukluk döneminde anne-babası ve kardeşi tarafından cinsel istismara uğradığını söylemişti. Bu sırada İtalya'da olduğunu ve oradaki emniyet birimlerine resmi şikayette bulunduğunu belirtmişti. Shoshana, İsrail'deki nüfuzlu ailesi ve siyasi baskılar nedeniyle adaleti İsrail dışında aramayı seçtiğini, bu nedenle şikayetini İtalya'da gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

İSRAİL MECLİSİNDE KONUŞULDU SİYONİST BASIN SUSTURDU

Sosyal medyadaki ilk açıklamalarından birkaç ay sonra, Shoshana'nın iddiaları İsrail Meclisi'nin (Knesset) gündemine taşındı. Haziran ve temmuz aylarında düzenlenen komisyon toplantılarında, diğer istismar mağdurlarıyla birlikte daha kapsamlı ve sarsıcı detaylar paylaştı. Bu tanıklıklarında, istismarın "sadistçe ritüeller" içerdiğini ve bu ağın içinde üst düzey yetkililerin de bulunduğunu yineledi.

İddialar ortaya çıktığı andan itibaren İsrail medyasında uzun süre "yayın yasağı" (gag order) uygulandı.



YILLAR SÜREN SADİSTÇE RİTÜELLER

Shoshana henüz çok küçük bir çocukken bizzat ailesi tarafından bu "sadistçe ve ritüelistik" istismar ağlarına dahil edildiğini ve bu durumun yıllarca sürdüğünü iddia ediyor.