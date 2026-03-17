İsrail hükümetinin en üst kademesi Jeffrey Epstein'ı akıllara getiren bir skandalla çalkalanıyor. İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook'un ailesinin kendisini taciz ettiğini öne süren kızı Shoshana Strook ölü bulunmuştu. Shoshana'nın Epstein ile ilgili iddiaları şüpheleri kuvvetlendirdi.
SİSTEMİ İFŞA ETTİKTEN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Shoshana, İsrail'de Netanyahu kabinesinin güçlü bir üyesinin kızıydı. Siyonist sistemin içinde yaşadı ve büyüdü. Ailesinin sapkınlığının İsrail'de sistematik olduğunu belirtti ve pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilişkilendirmişti. Sistemi ifşa ettiğinde ise ölü bulundu.
BAKAN KIZI, AİLESİNİ SİSTEMATİK TACİZLE SUÇLAMIŞTI
Shoshana, bundan yaklaşık bir yıl önce, Nisan 2025'te sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada çocukluk döneminde anne-babası ve kardeşi tarafından cinsel istismara uğradığını söylemişti. Bu sırada İtalya'da olduğunu ve oradaki emniyet birimlerine resmi şikayette bulunduğunu belirtmişti. Shoshana, İsrail'deki nüfuzlu ailesi ve siyasi baskılar nedeniyle adaleti İsrail dışında aramayı seçtiğini, bu nedenle şikayetini İtalya'da gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
İSRAİL MECLİSİNDE KONUŞULDU SİYONİST BASIN SUSTURDU
Sosyal medyadaki ilk açıklamalarından birkaç ay sonra, Shoshana'nın iddiaları İsrail Meclisi'nin (Knesset) gündemine taşındı. Haziran ve temmuz aylarında düzenlenen komisyon toplantılarında, diğer istismar mağdurlarıyla birlikte daha kapsamlı ve sarsıcı detaylar paylaştı. Bu tanıklıklarında, istismarın "sadistçe ritüeller" içerdiğini ve bu ağın içinde üst düzey yetkililerin de bulunduğunu yineledi.
İddialar ortaya çıktığı andan itibaren İsrail medyasında uzun süre "yayın yasağı" (gag order) uygulandı.
YILLAR SÜREN SADİSTÇE RİTÜELLER
Shoshana henüz çok küçük bir çocukken bizzat ailesi tarafından bu "sadistçe ve ritüelistik" istismar ağlarına dahil edildiğini ve bu durumun yıllarca sürdüğünü iddia ediyor.
ÜST KADEME ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ
Ailesinin sadece sessiz kalmadığını, aynı zamanda toplumun üst kademelerindeki nüfuzlu kişilerle (doktorlar, polisler, politikacılar) iş birliği içinde bu olayları organize ettiğini ve üstünü örttüğünü öne sürüyor.
Yaşadığı travmaların belirli dini veya gizli ritüeller adı altında gerçekleştirildiğini ve ailesinin bu yapıların içinde aktif rol oynadığını savunan Shoshana ailesinin ve bağlantılı olduğu çevrenin, İsrail'deki yargı ve emniyet birimleri üzerinde baskı kurarak bu dosyaların açılmasını engellediğini söylüyor.
Bu iddialar, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında İsrail kamuoyunda geniş yankı buldu. Strook'un ifadeleri üzerine birçok mağdur benzer hikayelerle ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu iddiaların hukuki boyutu, sanıkların yüksek profilli olması ve olayların geçmişe dayanması nedeniyle oldukça karmaşık bir süreç olarak devam ediyor.
ANNESİ İSRAİL BAKANI: SAPKIN AİLENİN PORTRESİ
Shoshana'nın annesi Orit Strook:İsrail'in mevcut Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı'dır (Dini Siyonizm Partisi milletvekili). Aşırı sağcı görüşleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine verdiği güçlü destekle biliniyor.
Babası Avraham Strook:Shoshana, babasının kendisini çocukluğundan itibaren sistematik olarak istismar ettiğini ve belirli "ritüellere" dahil ettiğini öne sürüyor.
Kardeşi Zvi/Zviki Strook:Strook ailesinin 11 çocuğundan biridir. Shoshana'nın iddialarında adı geçen kardeşlerden biri olduğu belirtiliyor. Zvi Strook'un adı daha önce de adli bir vakaya karışmış; 2007 yılında Filistinli bir genci kaçırıp işkence yapmaktan suçlu bulunarak 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi Orit Strook, o dönemde oğlunun masum olduğunu savunarak mahkeme kararını eleştirmişti.
15 MART'TA ÖLÜ BULUNDU
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Yerleşim ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strook'un kızı Şoshana Strook, 15 Mart'ta gece saatlerinde evinde ölü bulundu.
İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre şüpheli bir durum veya suç unsuru (darbe, zorlama vb.) bulunmadığı ifade edildi; ancak Shoshana'nın ailesine yönelik ağır suçlamaları ve geçmişteki can güvenliği endişeleri nedeniyle bu ölüm kamuoyunda büyük bir şüpheyle karşılandı.
EPSTEIN'IN HAYATTA OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Shoshana son aylarda pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın hayatta olduğuna yönelik iddiaları sık sık dile getiriyordu.
Ekim 2025'te ailesine yönelik suçlamalarını dijital platformlarda yaymaya başladığı dönemde, davasının sadece yerel bir mesele olmadığını, küresel bir ağın parçası olduğunu savunurken Epstein'ın ismini zikretmeye başlamıştı.
2026'nın başlarında, ölümünden sadece birkaç ay önce yaptığı canlı yayınlarda ve paylaştığı videolarda bu iddialarını yinelemiş; kendisinin susturulmaya çalışılma sebebinin bu tür "tehlikeli" küresel gerçekleri biliyor olması olduğunu savunmuştu.