Galatasaray Frankfurt yenilgisi sonrası tek vücut oldu! Yıldızlar elini taşın altına koydu...

Kaptan Icardi ve İlkay Gündoğan, takım arkadaşlarıyla toplantı yaparak, "Biz G.Saray'ız... 1 maçla yıkılmayız. Tekrar ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a farklı kaybetmiş ve teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular eleştirilmişti. Sarı-kırmızılılarda kaptan Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan'ın kritik süreçte takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İkilinin bu toplantıda, "Eintracht Frankfurt maçı tam bir yol kazasıydı. Kaybettik ama farklı yenilecek bir futbol oynamadık. Kaliteli ayaklardan oluşan bir kadromuz var. Bu maçı unutarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kaptan Icardi ve İlkay Gündoğan, "Biz Galatasaray'ız... 1 maçla yıkılmayız. Tekrar ayağa kalkacağız ve seri galibiyetler alacağız. Bu süreçte çok çalışacağız ve yeniden taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar alacağız" dedi. İkilinin sözleri üzerine takım arkadaşları daha da hırslandı ve eleştirilere sahada cevap vereceklerini haykırdı. Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte zorlu bir seriye başlayacak. Sonrasında, Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşılaşacak.


KAPTAN ENERJİ VERİYOR
G.Saray'da bu sezon kaptanlık yapan Mauro Icardi, takıma büyük enerji veriyor. Takım arkadaşları da ona büyük saygı duyuyor

