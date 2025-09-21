Ali Koç ve Sadettin Saran kongrede başkan olmak için yarışacak! Gözler sandıklara çevrilmiş durumda...

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında yeni başkanını seçiyor. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık koltuğu için yarışıyor. Kulüp tüzüğü gereği oy kullanma hakkına sahip olan ve aidatlarını yatıran 49 bin 268 üye, saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 50 sandıkta oylarını kullanabilecek. Oy verme işleminin ardından tüm sandıklar toplu şekilde açılacak ve sayım işlemi, Genel Kurul Divan Başkanı'nın gözetiminde gerçekleştirilecek. Günün sonunda, divan başkanı tarafından Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak. Seçimli olağanüstü genel kurulun, katılım açısından kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanması öngörülüyor. Fenerbahçe'de daha önce 2018 yılında yapılan seçimde 21 bin 350, 2024'teki olağan seçimde ise 27 bin 489 üye sandık başına gitmişti. Hem camia hem de taraftarlar heyecanla kulüpte yeni başkanın kim olacağını bekliyor.



Yeniden seçime girecek olan Ali Koç camiaya "Kenetlenmeliyiz" çağrısı yaptı.



Sadettin Saran, sandıktan birlik ve beraberliğin çıkmasını istediğini söyledi.



KONGREDE YILDIRIM TEZAHÜRATI

Stadyumda dün kongre heyecanı başlarken bazı kongre üyeleri eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada kongreye katılmayacağını ve iki başkan adayını da desteklemediğini açıklamıştı.



KUTLUALP'E YOĞUN İLGİ

Kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp statta büyük ilgi gördü.



MALİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMAK ÜZEREYİZ

Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan "Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizin hepsini tamamlamış bulunuyoruz. Artık Fenerbahçe Kulübü, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir" diye konuştu.





KOÇ'UN LİSTESİ

Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan, Esin Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Nedim Keçeli, Hakan Safi, Kemal Danabaş, Nezih Barut Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Ruşen Çetin, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Muzaffer Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



SARAN'IN LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Uzun, Serhan Yılmaz