Atv Müge Anlı 25 Aralık 2025 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

15 yaşındaki çocuk yayından sonra bulundu. Gamze Adıgüzel, pazartesi günü okula gitmek üzere evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan oğlunu bulabilmek için programa başvurdu. Sevindirici haberi Müge Anlı paylaştı; kayıp çocuk, yayının ardından sağ salim bulundu.

72 yaşındaki Vahit Şentuna'dan üzücü haber geldi. Zihinsel engelli olan Vahit Şentuna'nın, kayboluşunun 15. gününde bir tarlada cansız bedenine ulaşıldı. İlk bilgilere göre, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Alzheimer hastası 80 yaşındaki İslam Temeş hala aranıyor. 10 Ekim tarihinde Iğdır'da kaybolan İslam Temeş'ten tam 75 gündür haber alınamıyor. Ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Defalarca evi terk eden eş canlı yayında ortaya çıktı. Uğur Demir, 10 yıllık eşi Tuğçe Demir'in 14 Aralık'ta yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki altınları ve kayınbabasına ait kredi kartını alarak kayıplara karıştığını iddia etti. Tuğçe Demir bulundu ve çift canlı yayında yüzleşti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu oldu.

Anne Raziye Yıldız'ın akrabası Hatice Bozdağ açıklamalarda bulundu. Bozdağ, olayla ilgili gerçekleri bilen başka aile bireylerinin de olduğunu öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.