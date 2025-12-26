PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist İbrahim Burtakuçin’i yakaladı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak bir operasyona imza attı.

DEAŞ’lı terörist yakalandı

EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin'nin Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye'den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'a operasyon (AA/Arşiv)DEAŞ'a operasyon (AA/Arşiv)

YURT DIŞINDAKİ DEAŞ SEMPATİZANLARI İLE İRTİBAT HALİNDE

DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

MALATYA'DA YAKALANDI

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin (Takvim.com.tr)DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin (Takvim.com.tr)



Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde;
- DEAŞ'a ait yazılımların,
- DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin,
- DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyaların,
- DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların,
- DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin
olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

MİT intiharcıyı yakaladı... DEAŞın hücreleri deşifre oldu! İstanbulda yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler paketlendiMİT intiharcıyı yakaladı... DEAŞın hücreleri deşifre oldu! İstanbulda yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler paketlendi

